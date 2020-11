UOČEN POREMEĆAJ NAKON COVIDA-19 KOJI HITNO TREBA ISTRAŽITI: Ima ga jedan od pet oboljelih i potencijalno je razoran po zdravlje

Mnoge osobe koje prebole Covid-19 izložene su većem riziku razvoja mentalnog poremećaja, objavili su psihijatri nakon velike studije koja je pokazala da 20 posto zaraženih koronavirusom unutar 90 dana razvije simptome tih poremećaja.

Tjeskoba, depresija i nesanica najčešći su mentalni poremećaji kod pacijenata koji su se oporavili od Covida-19, prema studiji. Znanstvenici s britanskog sveučilišta Oxford također su utvrdili da postoji značajno veći rizik od demencije kod osoba koje prebole Covid-19.

Our President; @DrAdrianJames says:

"Responding to the growing mental health crisis demands urgent action and must be put at the centre of the government's pandemic response." It's why we're calling for an expansion of mental health services.https://t.co/9GM4Gsp9Sp

— Royal College of Psychiatrists (@rcpsych) November 10, 2020