UMOR JE ZAPRAVO LEGITIMAN IZGOVOR ZA PRESKAKANJE SEKSA: Znanstvenici objasnili kako nedostatak sna utječe na libido

Znanstvenici tvrde da se ne mogu ignorirati utjecaji partnera s kojim dijelimo krevet na naš san

Prema nekoliko studija, ljudi uglavnom lošije spavaju s partnerom, piše MindBodyGreen.

Dijeljenje kreveta posebno je mučno ako jedan od partnera hrče. Zapravo, ako spavate s hrkačem, možete ga/ju okriviti za otprilike 50 posto poremećaja spavanja. Budući da muškarci hrču češće od žena, to je razlog zašto je nekoliko studija pokazalo da je ženski san isprekidaniji od muškog kada muškarci i žene dijele postelju.

Znanstvenici tvrde da nedostatak sna može uzrokovati veće emocionalno distanciranje i sukobe unutar odnosa, ali može i negativno utjecati na fizičku povezanost i intimnost.

Kao što već vjerojatno i znate, umor je jedan od najčešće korištenih izgovora za preskakanje seksa. Iako je to nekima slab izgovor, znanost pokazuje da nedostatak sna zaista može naškoditi našem seksualnom životu.

Primjerice, studija Sveučilišta Michigan o ženskom spavanju i seksualnim aktivnostima pokazala je da, kada su žene loše spavale, sljedeći dan su imale manju seksualnu želju i rjeđe su se seksale.

Nedostatak sna ne utječe samo na ženski libido. Naime, studija iz 2011. objavljena u časopisu “Journal of American Medical Association”, pokazala je da su muškarci koji su osam uzastopnih noći spavali samo po pet sati imali 10 do 15 postotno smanjenje razine testosterona, što može imati velik utjecaj na seksualni nagon. Ta razina opadanja testosterona otprilike je ekvivalent starenja muškarca za 10 do 15 godina.

Stručnjaci stoga savjetuju parovima koji žele poboljšati svoj seksualni život da se prije svega posvete kvalitetnom spavanju.