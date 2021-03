UMJETNO STVORENI VIRUSI ĆE BITI ‘HEROJI’ IDUĆE EPIDEMIJE? Znanstvenik: ‘Oni će nas obraniti od nove pošasti koja nam prijeti’

Dok se svijet bori protiv virusa SARS-CoV-2, koji uzrokuje pandemiju COVID-19, u pozadini se nazire još jedna skupina opasnih patogena. Prijetnja bakterija otpornih na antibiotike raste već godinama i čini se da se pogoršava.

Ako nas je COVID-19 naučio jednoj stvari, to je da bi vlade trebale biti spremne na još veće globalne krize javnoga zdravstva, a to uključuje pronalaženje novih načina za borbu protiv zloćudnih bakterija, koje postaju otporne na uobičajene lijekove.

Za razliku od trenutne pandemije, upravo će virusi možda biti heroji, a ne uzročnici sljedeće epidemije. Znanstvenici su, naime, otkrili da bi virusi mogli biti izvrsno oružje protiv bakterija otpornih na antibiotike!

“Svaka je osoba u prisnom odnosu s jedinstvenim asortimanom virusa i bakterija, a dešifriranjem ovih složenih odnosa možemo bolje liječiti zarazne bolesti uzrokovane bakterijama otpornima na antibiotike”, objasnio je Kevin Doxzen, postdoktorand na Sveučilištu u Arizoni.

Od otkrića penicilina 1928. godine, antibiotici su promijenili suvremenu medicinu. Te se male molekule bore protiv bakterijskih infekcija ubijanjem ili inhibiranjem rasta bakterija. Sredina 20. stoljeća bilo je zlatno doba za antibiotike, vrijeme kada su znanstvenici otkrivali desetke novih molekula za mnoge bolesti.

Ubrzo je nakon ovoga vrhunca uslijedio hladan tuš – stručnjaci su shvatili da mnoge bakterije razvijaju otpornost na antibiotike. Bakterije u našim tijelima naučile su izbjegavati medicinu razvijajući se i mutirajući do te mjere da antibiotici više ne djeluju.

Kao alternativa antibioticima, neki se istraživači okreću prirodnom neprijatelju bakterija: bakteriofagima. Bakteriofagi, poznati i kao fagi, zapravo su virusi koji napadaju bakterije. Oni opstaju zaražavajući bakterije, replicirajući se i “pucajući” iz svoga domaćina, što uništava bakteriju.

Iskoristiti snagu faga u borbi protiv bakterija nije nova ideja. Zapravo, prva zabilježena upotreba takozvane fagoterapije bila je prije više od jednoga stoljeća. Francuski mikrobiolog Félix d’Hérelle 1919. godine koristio je koktel faga za liječenje djece koja pate od teške dizenterije.

D’Hérelleovi postupci nisu bili slučajni. Zapravo je on bio zaslužan za suotkrivanje faga, a pionir je ideje o korištenju prirodnih neprijatelja bakterija u medicini. Terapija fagom nije standardni tretman koji danas možete pronaći u svojoj lokalnoj bolnici.

No, uzbuđenje zbog faga poraslo je tijekom posljednjih nekoliko godina. Znanstvenici posebno koriste nova znanja o složenom odnosu između faga i bakterija kako bi poboljšali fagoterapiju. Stvarajući fage kako bi bolje ciljali i uništavali bakterije, znanstvenici se nadaju da će prevladati rezistenciju na antibiotike.

