Boravak u prirodi je povezan s rizikom od mogućeg ugriza krpelja. Aktivnost krpelja potiču povoljna temperatura i vlažnost, a najaktivniji su u proljeće i rano ljeto (travanj, svibanj, lipanj).

Najrasprostranjeniji je u kontinentalnom dijelu Hrvatske, gdje čovjeka najčešće napada tzv. šumski krpelj, dok je u hrvatskom priobalju rizičniji za ljude pseći krpelj.

Doktorice obiteljske medicine Branislava Čilić i Tanja Pekez su nam u razgovoru objasnile kako si možemo pomoći nakon ugriza krpelja, koja je prevencija te kako se najispravnije vadi krpelj.

Kako si pomoći kod ugriza krpelja?

Doktorici Čilić smo postavili pitanje kako si možemo pomoći kod ugriza krpelja te koliko je taj ugriz opasan.

DR. ČILIĆ: Ako vam se dogodi ujed krpelja, nikako ga ne stišćite uz kožu, ne premazujte benzinom, lakom za nokte i sličnim sredstvima, nego ga lagano primite pincetom ili prstima za trup i uklonite s tijela i pratite promjene na koži iza toga. Važno ga je ukloniti unutar 24 h od ujeda pri čemu je vjerojatnost zaraze najmanja. Koža će imati crvenilo na mjestu ujeda, ali tada nije nužno posjetiti liječnika, nego u slučaju ako se taj eritem prstenasto širi oko ujeda te u slučaju općih simptoma povišene temperature, mučnine, povraćanja, smetnje svjetla i glavobolje. Svaki krpelj ne nosi sa sobom infektivnost, smatra se da su nositelji Borelije i Krpeljnog meningoencefalitisa locirani sjeverno od Save, a južno od Drave, a Rikeciju nose priobalni krpelji.

Prevencija ugriza krpelja

Što je važno kod prevencije ugriza krpelja otkrila nam je doktorica Čilić.

DR. ČILIĆ: Ono što je puno važnije učiniti je sve moguće da do ujeda krpelja i komplikacija zbog ujeda krpelja ne dođe, a to je sljedeće: pratiti epidemiološku situaciju i izbjegavati kontaminirana područja, koristiti odjeću koja sprječava adherenciju krpelja za nju pa tako i prodor do kože, ali po mogućnosti bijele boje na kojoj se krpelji najbolje vide. Treba koristiti repelente za zaštitu kože od pristupa krpelja te po povratku iz prirode pregledati cijelo tijelo i ukloniti krpelje, naročito detaljno pregledati pregibe tijela i vlasište, a na kraju ono što nam je dostupno je cjepivo koje štiti od Krpeljnog meningoencefalitisa.

Vađenje krpelja

Doktorica Pekez je, uz važnost pregleda tijela nakon boravka u prirodi, objasnila i kako se vadi krpelj.

DR. PEKEZ: "Trebate se pregledati poslije odlaska u šumu. Krpelji koji su sjeverno od Save su opasniji. Potrebno je kad se dođe iz prirode pregledati cijelo tijelo, ne treba trčati na hitnu kako bi se izvadio krpelj. Trebate ga pokušati s pincetom kontra kazaljke na satu izvaditi van, a ako ostanu nožice, one više ništa ne mogu napraviti. Nema potrebe trčati na hitnu jer je on već tijekom ugriza napravio što je planirao napraviti. Oni koji su profesionalci bi mogli razmisliti o cijepljenju ako se dogodi lajmska bolest kada crvenilo traje dulje od par dana te se onda treba javiti svom doktoru kako bi se vidjelo je li potreban antibiotik ili ne."

Od krpelja se možete zaštititi ako izbjegavate područja na kojima bi se krpelji mogli zadržavati.