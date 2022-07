U Hrvatskoj se zabilježi godišnje oko 25 slučajeva zaraze krpelja, a područje oko rijeke Save je mjesto gdje se dogodi većina ugriza. Taj dugogodišnji problem se događa jer divljač iz Slovenije prelazi preko Kupe u Gorski kotar zbog čega se tako širi.

Slučaj žene koja je preminula u Gorskom kotaru zbog ugriza krpelja je bio težak slučaj virusnog krpeljnog meningoencefalitisa. Gorski kotar je prirodno žarište te zaraze, a broj zaraženih posljednjih godina na goranskom području raste.

Stručnjak o krpeljima

Glavni epidemiolog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Dobrica Rončević je za RTL Danas rekao: "Prije petnaestak godina kada smo počeli imati sporadične slučajeve, po jedan ili nekoliko godišnje, onda smo mogli govoriti o tome da su ti krpelji vjerojatno prelaskom rijeke Kupe, preko krupne divljači dolazili na stranu Gorskog kotara."

Rončević je rekao kako sada imamo uspostavljeno žarišno područje, no to ne treba smatrati nečim iznimnim, posebno zbog toga što je srednjoeuropski virusni krpeljni meningoencegalitis prisutan u cijeloj Europi.

Dodao je: "I naše susjedne zemlje, Mađarska, Slovenija, Austrija, Češka. Sve su također zahvaćene i nose se s tim problemom."

Kako prepoznati ugriz krpelja i da je nešto pošlo po zlu?

Epidemiolog je rekao: "Kod ove bolesti, osim činjenice da je krpelj primijećen na koži, do pojave prvih simptoma bolesti nećemo imati nekakvih znakova. Za razliku od Lajmske borelioze, bakterijske bolesti koju prenose krpelji, a kod koje se javlja karakteristična kožna promjena, ovdje nema takvih simptoma. Nakon vremena inkubacije koje može trajati od pet do dva tjedna se javljaju opći simptomi bolesti koji nalikuju gripi. Tu su temperatura, opća slabost, glavobolja. Nakon nekoliko dana ili koji tjedan faze bez simptoma bolesti se mogu javiti oni teži oblici. Iako je relativno rijetka pojava te bolesti i u ovoj prvoj fazi kao blaga bolest koja prođe bez posljedica, još je rjeđa komplikacija bolesti iz one druge faze."

Rončević kao vrlo važne ističe preventivne mjere, kojima se i taj mali rizik od toga da bolest pođe po zlu i zakomplicira u težu kliničku sliku može riješiti. Ne treba se, dakle, bojati odlaska u prirodu. Samo se treba dobro zaštititi i sve će biti uredu.