Ne postoji ni jedna biljka ili medikament koji se mogu pripisati kao zaštita od karcinoma, poručuje hrvatski znanstvenik Ivan Đikić komentirajući u velikom razgovoru za Slobodnu Dalmaciju ‘čudesne’ proizvode koji se vrlo često reklamiraju po medijima.

“Pojava karcinoma je prekompleksna pojava koja se ne može limitirati jednim medikamentom ili pripravkom”, poručuje Đikić.

“Antioksidansi se daju kao dodaci hrani i prečesto se reklamiraju kao čudesni pripravci koji pomlađuju te liječe sve, od tumora, neurodegenerativnih bolesti, infarkta, moždanog udara… No to zasigurno nije istina. Tu je više riječ o komercijalnom triku onih koji prodaju te pripravke”, kaže ugledni znanstvenik dodajući kako i antioksidansi u prevelikim količinama mogu štetiti.



Đikić vjeruje da ljudi moraju imati slobodu uzimati neštetne sastojke i razne odobrene dodatke hrani, ali ne preporučuje namirnice i tvari za koje se često misli da služe kao zaštita od karcinoma poput kurkume, zelenog i crnog čaja, đumbira, klinčića, češnjaka, shiitake i maitake gljiva, alfa lipoične kiseline, L-glutationa, pelina… “Jednostavno, nije dokazano da tako djeluju”.

Živite prema svojim potrebama

Otkriva da niti on niti njegova obitelj ne piju neke posebne pripravke kako bi se za neki način zaštitili od raka jer, podsjeća, pripravak koji bi ih zasigurno zaštitio od pojave karcinoma ne postoji.

“Mislim da svaka osoba treba živjeti prema svojim potrebama i u skladu sa svojom okolinom, što uključuje kvalitetnu prehranu, mir i zadovoljstvo u radu i privatnom životu, izbjegavanje stresa i izlaganja vanjskim faktorima koji utječu na razvoj tumora. Ljudi trebaju odlaziti na preventivne pretrage i biti pažljivi u ranom prepoznavanju promjena na svom tijelu. No, sve to ne znači da smo tim preventivnim mjerama zaštićeni od pojave tumora. Postoje dodatne individualne razlike koje ne možemo kontrolirati, a koje definiraju predispoziciju za pojavu tumora”, savjetuje Đikić u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

Misli da bolesnik kojemu je dijagnosticiran tumor treba odmah dobiti psihološku pomoć, a umjesto straha, pacijenti trebaju dobiti osjećaj povjerenja da će im biti ponuđeno sve kako bi se izliječili što prije.

Kaže i da su tumori otkriveni u ranim fazama potpuno izlječivi. “Metastatski lokalni tumori mogu se kontrolirati raznim metodama liječenja, što nudi prosječno produljenje života od 5-10-15 godina. To je veliki uspjeh i tada govorimo o kroničnim bolestima. No, kod kasno otkrivenih i vrlo uznapredovalih tumora koji se prošire po cijelom organizmu, mogućnost produljenja života pada na šest mjeseci do par godina”, objašnjava Đikić.

Što nam najviše prijeti?

Po njemu, Hrvatska nema kvalitetan zdravstveni sustav koji uključuje praćenje, prevenciju, dijagnostiku i liječenje tumora, kao i obrazovanje građana i liječnika, te se stoga nalazi među posljednjih zemljama EU po preživljavanju ove teške bolesti.

“Budući da takav sustav ne funkcionira, građani su najčešće prepušteni okolini i svom neznanju, a liječnici nemaju dovoljno sredstava i prečesto su izolirani. Bez ozbiljne međudisciplinarne suradnje i stvaranja vrhunski opremljenih bolničkih centara, borba protiv tumora je neuspješna”, kaže Đikić.

Ne misli da Hrvatska postaje sve lošija po pitanju prevencije raka, nego da već dugi niz godina živi u svijetu neodgovornosti naših vlada i nezainteresiranosti većine građana za ozbiljne promjene.

Na koncu, Đikić je objasnio i što nam iz okoliša najviše prijeti kao ugroza od pojave karcinoma. “Pušenje, onečišćenje kancerogenim kemikalijama, infekcije bakterijama i virusima, alkohol, zračenje, izlaganje UV zrakama, prehrana, stres…”, nabrojao je ugledni znanstvenik.