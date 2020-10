UDALA SE NEVINA, A NAKON PRVE BRAČNE NOĆI ZAVRŠILA NA HITNOJ: ‘Užasno je boljelo, 12 godina nismo vodili ljubav’

Kendra Blair (39) iz Missourija odrasla je u strogoj kršćanskoj obitelji i još je u svojim tinejdžerskim danima odlučila da neće izgubiti nevinost prije braka. Udala se sa samo 19 godina, ali je uskoro otkrila kako nije sposobna voditi ljubav – jer je to za nju predstavljalo bolnu agoniju.

Ovoj Amerikanki dijagnosticiran je vaginizam – fizičko stanje izazvano grčenjem i stezanjem vaginalnih mišića prilikom bilo kakvog pokušaja penetracije. Nakon 12 godina braka bez seksa, par je odlučio okončati svoju vezu.

Sada je Kendra ponovno zaručena i odlučna je u namjeri da učini sve kako bi mogla voditi ljubav sa svojim budućim suprugom, do 2022. godine, kada planiraju vjenčanje.

“Tijekom svoje prve bračne noći, prije 20 godina, shvatila sam da nešto nije u redu. Bilo je kao da imam neku kost u sebi, koju moj tadašnji muž nije mogao probiti. Poslije nekoliko neuspjelih pokušaja odnosa, otišla sam ginekologu, gdje sam također imala neugodno iskustvo, jer me je ludački boljelo i nisam dopustila daljnji pregled”, ispričala je Blair za Metro.

Ovo neugodno stanje vrlo je rijetko, a može biti izazvano traumatičnim seksualnim iskustvima, ali i psihičkim barijerama.

After therapy, Kendra is determined to consummate her second marriage.https://t.co/WSUf44uxV3

— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) October 20, 2020