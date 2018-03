U osam mjeseci izgubila 44 kilograma

Žena iz Dugog Sela smanjila je želudac u bolnici u Zagrebu i nakon mjesec dana skinula 18 kilograma. Zadnja tri mjeseca kilograme gubi sporije, ali u osam mjeseci skinula ih je čak 44.

Azra Vuica (36) iz Dugog Sela pogledala je jednu emisiju popularnog Oprah showa i odlučila ugraditi želučanu premosnicu. Njezini roditelji i obitelj bili su protiv operacije, no ona je ipak otišla na zahvat, prenose 24sata.

Cijeli život kilaža joj se kretala oko 63 kg, no prije sedam godina je prestala pušiti i u mjesec dana udebljala se 10 kilograma. Isprobala je razne dijete. Skinula bi 10 do 20 kilograma, no dvostruko bi joj se vratilo. Na koncu je završila s 114 kilograma. I kućanski poslovi postali su joj prevelik teret, a izvan kuće odlazila je tek po kruh i mlijeko.

“Najtužnije mi je bilo kad je konobar moju šogoricu pristojno uslužio dok mene nije ni pogledao. Kasnije sam gledala Oprah show i vidjela da se u Americi ugrađuje vrpca koja stišće želudac. Saznala sam da se i u Zagrebu mogu operirati. Naručila sam se kod dr. Bešlina na pregled i rekao mi je da sam za operaciju Gastric bypass, u kojoj će mi presjeći želudac kako bi hrana išla kraj crijevnih kanala,” priča Azra za 24sata.

U bolnici Sestara milosrdnica operirana je 14. ožujka. Nakon mjesec dana skinula je 18 kilograma jedući jogurte i juhu.

“Zadnja tri mjeseca idu sporije, ali sam u osam mjeseci skinula 44 kilograma. Zabranjeni su mi mlijeko, šećer i vlaknasta povrća. Jedem pet puta na dan male porcije raznolike hrane”, dodaje Azra zadovoljna izgledom.