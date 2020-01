U 2019. REKORDAN BROJ SLOMLJENIH PENISA: Čak trećina ozljeda događa se u istoj pozi, a ovo nikad ne smijete raditi

Ozljeda najčešće nastaje kada penis muškarca nehotice izađe iz vagine, nakon čega se, pod pritiskom partneričina tijela, nasilno savije

Od same pomisli na lom penisa muškarce hvata nesvjestica, ali nove statistike zabilježile su da se u 2019. godini dogodio rekordan broj takvih ozljeda. Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije (NHS) otkrila je da su tamošnji liječnici prošle godine intervenirali u čak 164 slučaja loma penisa prilikom spolnoga odnosa.

Porast je to od nevjerojatnih 38 posto u usporedbi s istim podacima iz 2014. i 2015. godine, prenosi The Sun. Premda ljudski penis nema kosti, spolovilo može puknuti ako se nasilno savije. Tada zapravo dolazi do prsnuća cijevi koje se napune krvlju tijekom erekcije i krv počne ispunjavati unutrašnjost penisa, što uzrokuje vrlo bolno oticanje, objašnjava NHS.

Za trećinu je odgovorna ista poza

Ako vam podatak o 164 muškarca koji su potražili liječničku pomoć uslijed puknuća penisa sam po sebi zvuči stravično, istina je da je njihov broj u stvarnosti još mnogo veći. Problem je u tome što što neki takve slučajeve zbog osjećaja srama uopće ne prijavljuju.

Otprilike trećina takvih ozljeda događa se u seksualnoj pozi u kojoj je žena gore, izvješćuje NHS. “Ozljeda najčešće nastaje kada penis muškarca nehotice izađe iz vagine, nakon čega se, pod pritiskom partneričina tijela, nasilno savije”, stoji u obrazloženju.

Ne čekajte da zacijeli sam

Prema riječima urologa Gordona Muira, slomljeni penis nalikuje na nabubreni patlidžan. On također upozorava da je u tom slučaju ključno na vrijeme obaviti operativni zahvat jer se tako funkcija penisa može u potpunosti vratiti bez posljedica.

“Ako pustite da zacijeli bez medicinskoga tretmana, postoji velik rizik od formiranja unutrašnjega ožiljka, koji može uzrokovati Peyronijevu bolest ili mlohavo spolovilo, a moguća su i unutrašnja krvarenja”, objasnio je dr. Muira.