TRI, ŠEST ILI VIŠE MJESECI? Nova studija potvrdila ono što se nagađalo – evo koliko zapravo traje imunitet na koronavirus

Stručnjaci iz Sjedinjenih Država i Švicarske proučavali su stanice desetaka ljudi koji su bili zaraženi koronavirusom i otkrili da im je, premda su im se antitijela s vremenom smanjila, razina B stanica (B-limfocita) ostala ista.

B-limfociti važan su dio imunosnog sustava jer je riječ o stanicama koje ‘pamte’ patogene i u slučaju reinfekcije potiču imunosni sustav da ponovno pokrene proizvodnju antitijela za borbu s virusom.

“Takav odgovor B stanica odgovoran je za zaštitu od ponovne infekcije i vitalan je za učinkovito cjepivo”, kaže se u studiji objavljenoj u časopisu Nature.

“Naše istraživanje je pokazalo da ‘pamćenje’ B stanica ne propada nakon šest mjeseci, nego upravo suprotno – nastavlja se razvijati. To ukazuje na mogućnost da pojedinci koji su bili zaraženi koronavirusom mogu brzo i učinkovito odgovoriti na ponovnu izloženost virusu”, napisali su.

