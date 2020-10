TRI HRVATICE POTPUNO ISKRENO O BOLNOM ISKUSTVU POBAČAJA: ‘Na to te baš nitko ne može pripremiti…’

Platforma za reproduktivnu pravdu organizirala je online tribinu o iskustvima s ovim zahvatom u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se već dugo najavljuje novi Zakon o pobačaju, koji bi, prema najavama, mogao imati i neke restriktivne mjere, s namjerom da se broj pobačaja smanji, ali bi se na taj način ženama i smanjilo pravo na samovoljni abortus.

On je već ionako prilično otežan zbog priziva savjesti koji koriste mnogobrojni ginekolozi pa je u nekim bolnicama pobačaj praktično nemoguće izvesti. Žene nerijetko odlaze u inozemstvo na zahvat, što im, dakako, poskupljuje troškove.

Pobačaj je u Hrvatskoj vrlo osjetljivo pitanje, o kojemu, naravno, svi imaju svoje mišljenje iako su samo neki zapravo proživjeli to, kako se može čuti i iz ispovijesti ovih triju žena, bolno iskustvo. Povodom globalnoga Dana akcije za siguran i legalan pobačaj, Platforma za reproduktivnu pravdu organizirala je online tribinu o iskustvima s ovim zahvatom u Hrvatskoj.

Tri žene otvoreno su, po prvi put u hrvatskom javnom prostoru, ispričale svoje osobne priče o tome što su proživjele kada su se odlučile na pobačaj. Čak i tijekom ovoga razgovora, njima su stizale poruke u stilu: “Duše će vam gorjeti u paklu!”

AKTIVISTICE UPOZORAVAJU: ‘Pobačaj je zbog pandemije još nedostupniji i skuplji, u bolnicama i do 3000 kuna’

‘Nisam mogla imati dvoje djece, a raditi za minimalac’

Riječanka Marinella Matejčić (33), danas aktivistica i majka jedne tinejdžerice, trudnoću je prekinula u prosincu 2010. godine. Svoju tešku priču započela je iznoseći podatak kako je u Hrvatskoj od 2003. godine 158.254 žena prekinulo trudnoću na zahtjev.

“Svi mi znamo makar jednu ženu koja je prekinula trudnoću”, rekla je Matejčić. Ispričala je kako je rodila jako mlada te sada ima kćer tinejdžericu. U drugome stanju ponovno je ostala kada je ona imala tri godine.

“Koliko god sam emocionalno željela zadržati tu trudnoću, znala sam da logistički, ekonomski i emocionalno nisam bila spremna iznijeti trudnoću do kraja i biti majkom dvoje djece. Nisam se htjela dovesti u situaciju da imam dvoje djece, a radim za minimalac i misliti hoće li imati što jesti”, rekla je Matejčić.

Ova 33-godišnjakinja priznala je kako joj je razdoblje od trenutka kada je saznala da je trudna do onoga kada je otišla u bolnicu na zahvat bilo vrlo stresno.

“Bila sam kod liječnice koja radi s HZZO-om i uzima 200-250 kuna za ultrazvuk, a ne izdaje račun. Upozorila sam je da mi ne daje sliku ultrazvuka niti da mi pušta zvuk djetetova srca. A onda je upravo to učinila”, prisjetila se Marinella.

Čekala je u prizemlju riječkoga rodilišta. Primio ju je mladi stažist, koji joj je rekao da je došla prerano. Bila je u šestome tjednu trudnoće. Morala je “potegnuti vezu” da bi je primio u bolnicu. Nakon pobačaja morala je navečer otići kući, padao je snijeg. Otišla je do kolodvora, gdje je po nju došao sada bivši partner.

“Ušla sam u auto i otišli smo doma. On je bio jako umoran i morao je ići spavati. A moja djevojčica je, naravno, htjela ići na snijeg. Tako da sam isti dan nakon prekida trudnoće s tom ogromnom prazninom izašla na snijeg kako bih makar njoj uljepšala taj dan, koliko god je meni bio težak”, zaključila je ova Riječanka.

‘Htjela sam roditi iako nisam imala nikakve uvjete’

Instruktorica fitnessa i blogerica Ana Kolar (32) trudnoću je prekinula u travnju 2008. godine.

“Bila sam na početku veze, bili smo tek tri-četiri mjeseca zajedno, a dogodilo se uspkos tomu što smo koristili zaštitu”, kazala je Kolar. “Imala sam savršen ciklus i odmah sam shvatila da nešto nije u redu. Saznavši da sam trudna, nazvala sam mamu toliko plačući da nije razumjela ništa što govorim. Rekla mi je da će se sve srediti. Bila je to toliko rana trudnoća da ni doktori nisu bili sigurni pa sam nekoliko puta odlazila na pretrage, no kad su potvrdili, htjela sam zadržati trudnoću.”

“Htjela sam roditi iako za to nisam imala nikakve uvjete. Ni financijske, ni stambene. Apsolutno ništa. Imala sam tek dvadesetak godina. Nisam mogla pružiti tom djetetu ništa osim svoje ljubavi, a svi znamo da djeca ne jedu ljubav”, ispričala je Ana i dodala kako je njezina majka bila prilično razborita i rekla joj: “Nećeš živjeti kao ja.” A imala je troje djece, s kojom je morala ostaviti nasilna supruga.

“Nakon zahvata bilo mi je drago što sam to napravila jer da sam rodila, dijete bi imalo jako nesretnu majku”, priznala je blogerica. Ispričala je kako su je svi liječnici odgovarali od prekida trudnoće.

“Svaki od njih je imao izražen stav. Kada si žensko, to osjetiš i po načinu na koji koriste prokleti ultrazvuk”, rekla je, dodajući kako ju je najviše brinulo hoće li moći ostati trudna kasnije. “Toga me bilo strah jer cijeli svoj život želim dijete i želim biti majka, samo ne tada i u takvim uvjetima”, istaknula je.

Kolar je detaljno opisala cijelu proceduru postupka. Platila je 1700 kuna zahvat, a to je uključivalo i opću anesteziju. No, ona nije uspjela jer su joj gurnuli vaginalni tuš prije nego što je zaspala. Kada se probudila u sobi, sjeća se da je jecala s drugim ženama koje su također bile tamo. Ispričala je kako im je u sobu ušla medicinska sestra koja je posluživala hranu. No, pogriješila je jer njima nisu davali hranu.

“A, to su abićke”, rekla je sestra i zatvorila vrata. Nakon nekoliko sati Ana je došla kući. Osim njezine majke, nitko drugi nije znao da je išla pobaciti. Ispričala je kako joj je jedan od najbolnijih trenutaka bio osjećaj praznine koji ju je ispunio. “Na to te nitko ne može pripremiti”, zaključila je.

‘Vjerujem kako sam time štitila svoje prvo dijete’

Anamaria Ružak (31) majka je trogodišnjega djeteta i profesorica engleskoga jezika, koja je pobačaj napravila u listopadu 2019. godine. Kako je rekla, njezini razlozi više su bili emocionalne nego financijske prirode. Tek je bila izašla iz traumatičnog braka i brinula se sama o malenom djetetu. Partner s kojim joj se dogodila trudnoća, kazala je, bio joj je velika podrška.

“To mi je bila najteža odluka u životu”, rekla je Ružak, ističući kako je za nju to odmah bilo dijete, a ne plod. Pobačaj je napravila u privatnoj zagrebačkoj klinici. Koštao je 5500 kuna. Imala je svoju sobu, dobila je obrok, haljine i papuče.

No, dvije stvari su je zatekle. Prva je bila da u bolnici nisu imali psihologa s kojim je mogla razgovarati. Druga stvar koja ju je pogodila je to što njezin partner nije mogao biti s njome u čekaonici. Nakon abortusa morala je sama ležati nekoliko sati i nije smjela koristiti mobitel.

“Vjerujem da sam pobačajem štitila svoje prvo dijete, koje zaslužuje majku koja je sretna, koja je emotivno i financijski stabilna. I vjerovala sam da je ne bi imala da sam ja iznijela tu trudnoću”, kazala je Anamaria.

“Nisam bila emocionalno spremna na trudnoću i odgoj djeteta nakon što sam izašla iz braka, s 2,5-godišnjom djevojčicom. Nisam znala kako će novi muškarac u mom životu prihvatiti moje prvo dijete, iako mi on jest bio velika potpora u cijelom procesu. Osjećala sam veliki gubitak i bol zbog prekida trudnoće, ali vjerujem kako sam time štitila svoje prvo dijete”, zaključila je Kolar.