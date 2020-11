TREBAJU LI ŠKOLE PONOVNO U LOCKDOWN? Studije donijele različite rezultate; jesu li djeca značajni prijenosnici virusa?

Tijekom prvog vala pandemije stvorio se znanstveni konsenzus po kojemu bi djeca mogla biti važan vektor u širenju novog koronavirusa, kao što to i jesu kad je u pitanju virus gripe. A zatim je stiglo ljeto i prevladala je druga teorija – nekoliko je studija ukazivalo na to da djeca, posebno ona manja, nisu tako zarazna.

“Znanstvena literatura to nije razjasnila”, kaže epidemiologinja Dominique Costagliola s pariške Sorbonne. Ti evidentno kontradiktorni rezultati nisu olakšali stvari onima koji odlučuju o ravnoteži zdravlja njihovih građana i njihove ekonomije.

Činjenica je da su u proljeće brojne studije pokazale da djeca, koja rijetko pokazuju simptome infekcije koronavirusom, nisu visoko zarazna za ostale članove obitelji, no to je bilo u vrijeme kad su škole bile zatvorene, a širenje virusa usporeno, napominje epidemiologinja Zoe Hyde, profesorica na Sveučilištu zapadne Australije.

“Većina studija o odnosu covida i djece provedena je tijekom karantena ili u vrijeme niskog prijenosa virusa u zajednici”, napisala je Hyde u časopisu Medical Journal of Australia. No neke novije studije iz Sjedinjenih Država, Indije i Južne Koreje dovele su u pitanje pretpostavku o tomu da djeca nisu toliko zarazna.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objavio je rezultate studije provedne na 300 ljudi u kojoj je zaključeno da je “transmisija koronavirusa među članovima kućanstva česta, bez obzira na to je li riječ o odraslima ili djeci”.

Puno opsežnija britanska studija objavljena prošli tjedan pokazuje drugačiju sliku.

