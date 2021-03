TREBAJU LI SE CIJEPITI TRUDNICE I DOJILJE? Jasnog odgovora još nema, ali jedna studija pokazuje da je to jedini način za zaštitu beba

Ističu da je riječ o jako maloj studiji i da su potrebna daljnja ispitivanja, no ona pruža nadu za zaštitu djece za koju će cjepiva biti posljednja odobrena

Preporuke u vezi s cjepivom Covid-19 za trudnice i dojilje, uglavnom se svode na samo na to – preporuke, jer iako i američki CDC i WHO daju smjernice da bi se trudnice mogle cijepiti, a ako su u rizičnoj skupini (primjerice rade u zdravstvu) i trebale, do danas nije bilo dovršenih kliničkih ispitivanja koja bi se bavila ishodima djelotvornosti i sigurnosti cjepiva tijekom trudnoće

Rane zabrinutosti da će vršni protein nastao u krvotoku oponašati protein koji veže placentu, što dovodi do gubitka trudnoće ili neplodnosti, brzo su se raspršile, no koliko god je to utješno, sustavne studije tek počinju. Ova su ispitivanja započela cjepivom Pfizera BioNTecha, a podaci bi trebali biti objavljeni u mjesecima koji slijede, prenosi Forbes.

Drastične razlike između dojilja i trudnica

No, kao što su mnogi stručnjaci istaknuli, ne mogu se poistovjetiti rizici i učinkovitost cjepiva kod trudnica s onima koji doje.

Prijenos majke putem placentarnog krvotoka na fetus razlikuje se od prijenosa unesenog majčinog mlijeka na dojenče. Uz to, kako se fetus u maternici neprestano mijenja u razvojnim fazama, vrijeme tijekom trudnoće prijenosa određene tvari može imati različit utjecaj. Gutanje majčinog mlijeka u gastrointestinalni trakt dojenčeta imat će drugačiji utjecaj i učinak od prijenosa s placentne opskrbe fetusom.

Pokusi cjepiva u fazi 2/3 , pratit će trudnice 7 do 10 mjeseci nakon ispitivanja kako bi se bolje razumio razvoj antitijela na SARS-CoV-2 i za majku i za dojenče nakon porođaja.

Najmanje rizična skupina, ali i dalje im prijeti opasna bolest

Djeca još ne ispunjavaju uvjete za primanje nijednog od tri dostupna cjepiva u SAD-u i vjerojatno neće ispunjavati uvjete još neko vrijeme. Ali još uvijek postoji rizik od zaraze akutnom bolešću Covid-19. Iako mala djeca nisu primarna dobna skupina koja je pod rizikom od teškog oblika bolesti ili smrt, dojenčad i mala djeca mogu razviti tešku upalnu bolest poznatu kao MIS-C (multisistemski upalni sindrom u djece), kao manifestaciju post-koronavirusne bolesti. Djeca s ovim sindromom imaju visoku temperaturu, umor, osip, mijalgije (bolove u mišićima), a povremeno i srčane komplikacije. Mnogi zahtijevaju hospitalizaciju, a neki su podlegli komplikacijama. To je obično češće kod novorođenčadi i mališana, koji će biti posljednje dobne skupine koje će dobiti odobrenje za primanje cjepiva Covid-19.

Iako ova sezona nije bila usredotočena na slučajeve gripe, dobro je dokumentirano da majke u laktaciji koje primaju cjepivo protiv gripe mogu prenijeti zaštitna antitijela protiv gripe na novorođenče ili dojenče. To pruža određenu zaštitu od bolesti gripe dojenčadi mlađoj od 6 mjeseci koja su premlada za primanje cjepiva protiv gripe. Trenutno se provode studije kako bi se procijenilo bi li to bio slučaj za antitijela na SARS-CoV-2 u dojene djece.

Nedavno objavljeni rad opisao je vrlo malu studiju koja proučava hoće li majčino mlijeko majki u dojenju sadržavati zaštitna antitijela Covid-19 nakon što majka primi kuru cijepljenja Covid-19.

Preliminarni rezultati su obećavajući

Grupa sa sjedištem u Medicinskom centru Providence Portland u Oregonu upisala je šest dojilja koje su dobile režim cijepljenja Pfizer / BioNTech ili Moderna Covid-19 između prosinca 2020. i siječnja 2021. Svaki ispitanik završio je kuru cjepljenja s dvije doze s 21 ili 28-dnevni interval između prve i druge doze. Uzorci majčinog mlijeka dobiveni su prije prve doze cjepiva, kao i u 11 dodatnih vremenskih točaka, s konačnim uzorkom prikupljenim 14 dana nakon druge doze cjepiva.

Skupina je otkrila da su sedam dana nakon prve doze cjepiva uzorci majčinog mlijeka pokazali značajne imunoglobuline IgG i IgA protiv SARS-CoV-2. Razina protutijela u majčinom mlijeku nešto je opala u tjednima neposredno prije druge doze cjepiva, ali je naglo porasla i ostala povišena nakon primanja druge doze cjepiva. Nijedna od žena u istraživanju nije imala povijest prethodne infekcije Covid-19. Značajna razlika u razinama protutijela cijepljenih majki u odnosu na prethodno zaražene dojilje je da su one s prethodnom infekcijom pokazale više protutijela IgA, dok majčino mlijeko imuniziranih žena sadrži pretežno povišena protutijela IgG.

Protutijela IgA najraširenija su u sluznicama zaraženim dišnim sustavom, a često se vide nakon respiratornih bolesti. Imunoglobulin G ili IgG češće su protutijela koja se prenose krvlju i pružaju sistemski imunitet te se lakše vide nakon intramuskularne injekcije, za razliku od respiratorne infekcije.

Iako je ovo istraživanje izuzetno malo, a podaci o trajanju antitijela u majčinom mlijeku i dalje su preliminarni, pruža obećavajuće vijesti da će dojena dojenčad cijepljenih majki dobiti određeni stupanj zaštite u vrijeme kada nije dostupno cjepivo Covid-19 za ovu dobnu skupinu.