Kako se nastavlja jedno od najvećih uvođenja cjepiva u povijesti, nastavlja se i rasprava o tome trebaju li baš svi ljudi primiti dvije doze, kako proizvođači preporučuju, ili je nekima dovoljna jedna – taktika koju su mnoge zemlje sada primijenile kako bi svoje doze široko raširile među stanovništvom.

Nova studija, koju su vodila sveučilišta Sheffield i Oxford, otkrila je da je čak 99 posto zdravstvenih radnika koji su primili jednu dozu cjepiva Pfizer generiralo snažan imunosni odgovor, stvarajući obrambene imunosne stanice spremne za borbu protiv virusa.

Istraživači su također otkrili da su ljudi koji su u prošlosti preboljeli COVID-19 pokazivali imunosni odgovor preko šest puta veći od onoga kod ljudi koji nikada nisu imali koronavirus, sugerirajući da bi netko tko je prethodno obolio od COVID-a mogao imati poboljšanu zaštitu nakon cijepljenja.

Iako rezultati sugeriraju snažnu zaštitu od samo jedne doze, vlada Ujedinjenoga Kraljevstva i dalje potiče sve da dobiju puni tretman od dviju doza čim se otvori mogućnost za to.

“Ova otkrića iz studije ključna su za povećanje našega razumijevanja imunosnog odgovora na COVID-19 i kako cjepivo Pfizer već djeluje na zaštitu ljudi širom Velike Britanije”, rekao je član njihova ministarstva zdravstva James Bethell u izjavi.

“Pozivam sve ljude da se odazovu na poziv za cijepljenje i da uzmu obje doze cjepiva jer su obje ključne za osiguravanje dugoročne zaštite od COVID-a”, dodao je on. U istraživanju je sudjelovalo 237 zdravstvenih radnika, koji su među prvima primili cjepivo u britanskome višestupanjskom planu, pri čemu ih je 216 primilo jednu, a 21 po dvije doze.

Tijekom razdoblja od dva mjeseca, između 9. prosinca i 9. veljače, istraživači su analizirali uzorke krvi ispitanika kako bi procijenili njihov imunosni odgovor na cjepivo i je li prethodni COVID-19 utjecao na taj odgovor.

Analizirajući rezultate, istraživači su primijetili da je 99 posto ljudi u kategoriji s jednom dozom imalo snažne reakcije na T-stanice i antitijela. T-stanice su sastavni dio prepoznavanja i uništavanja napadajućih virusa, a viša razina specifičnih T-stanica i antitijela koja ciljaju šiljasti protein SARS-CoV-2 obećava za uspjeh cijepljenja.

