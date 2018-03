TRANSPLANTACIJA JETRE: Vrlo česta operacija, a izvodi se u ovim slučajevima

Drugi najčešće transplantirani organ, nakon bubrega je jetra. Iz tog razloga je jasno da su bolesti jetre ozbiljan problem.

Osobe koje imaju neku bolest vezanu uz jetru, mogu imati žuticu kože ili očiju, svrbež izazvan disfunkcijom jetre, mokraću boje čaje, abnormalno nakupljanje tekućine u trbuhu, povraćanje krvi, krv u stolici te mentalnu zbunjenost i zaboravljivost.

Nakon što doktor odredi da je bolest jetre u takvom stadiju da će biti potrebna transplantacija jetre, traže se mogući donori. Kandidati za transplantaciju jetre i njihove obitelji trebaju shvatiti kako postoji osnovni proces te mnogi izazovi i komplikacije koji će se dogoditi pri odabiru donora za transplantaciju jetre.

Ne zatijevaju sve bolesti transplantaciju jetre

Kako bi se tijelo oporavilo, potrebna mu je zdrava jetra. Ona se nalazi na desnoj strani trbuha ispod rebara i ima mnoge vitalne funkcije. Proizvodi različite tvari u tijelu, uključujući:



glukozu – osnovni šećer i izvor energije

proteine – građevne blokove za rast i razvoj

faktore zgrušavanja krvi – tvari koje pomažu u liječenju rana

žuč – tekućinu pohranjenu u žučnom mjehuru koja je potrebna za apsorpciju masti i vitamina

Jetra je najveći čvrsti organ u tijelu te je radi toga idealna za pohranu važnih tvari kao što su vitamini i minerali. Uz to djeluje kao filter, uklanjajući nečistoće iz krvi. Glavna joj je uloga metabolizirati i detoksificirati tvari koje unesemo kroz prehranu, tekućinu i druge načine. Do bolesti jetre dolazi kada su neke od navedenih fukcija poremećene. Transplantacija jetre je potrebna kada su oštećenja tolika da škode zdravlju osobe i smanjuju kvalitetu života.

Bolesti jetre koje su dovoljno ozbiljne da zahtijevaju transplantaciju jetre mogu nastati iz mnogih uzroka. Liječnici su razvili različite sustave provjere kako bi utvrdili potrebu za operacijom. Kako bi se saznalo je li oštećenje toliko da zahtijeva transplantaciju, obavit će se neki testovi. Liječnici će izvesti CT skeniranje trbuha kako bi odredili veličinu jetre i identificirali bilo koje abnormalnosti, uključujući tumore jetre, koje mogu ometati uspjeh transplantacije jetre. Ultrazvuk jetre koristi zvučne valove kako bi stvorila sliku jetre i okolnih organa te određuje koliko dobro funkcioniraju krvne žile koje nose krv iz i od jetre. Krvni testovi, stomatološki i ginekološki predmet se također mogu izvoditi.

Najčešće bolesti koje zahtijevaju transplantaciju jetre su ciroza koja nastaje radi alkoholizma, hepatitis C, bolesti žuči. Kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina, najčešći razlog za transplantaciju jetre je bilijarna atresija, što znači nepotpuni razvoj žučnih kanala. Neki znakovi koji će navesti na preglede i upitnost transplantacije su ozbiljna oštećenja, ciroza, tekućina u trbuhu i slično. Odluku o potrebitosti transplantacije jetre donose liječnici.

Druga ozbiljna posljedica bolesti jetre je hepatična encefalopatija koja uzrokuje mentalne probleme, umor i neprimjereno ponašanje zbog oštećenja jetre. Iz bolesti ovog organa mogu proizaći neki drugi klinički problemi. Oštećenja mogu izazvati krvarenje koje se iz jetre može vratiti u slezenu ali i ići do želuca i jednjaka. Takvi se problemi teško kontroliraju lijekovima i mogu biti ozbiljna prijetnja životu te jedini način za preživljavanje bude transplantacija jetre.

Tko može biti donor jetre?

Davatelj jetre je osoba koja daje ili donira cijelu ili dio svoje jetre pacijentu kojemu je ona potrebna. Donatori su obično ljudi koji su umrli i prije smrti odlučili donirati svoje organe. Neki ljudi, međutim, mogu dati dio svoje jetre drugoj osobi dok su još živi. Ortotopna transplantacija jetre odnosi se na postupak u kojem se bolesna ili disfunkcionalna jetra uklanja iz pacijentovog tijela, a zdrava jetra donora se transplantira na istu lokaciju. Ovo je najčešći postupak i metoda za transplantaciju jetre.

Postoji također mogućnost da zdrava i živa osoba odluči dati dio svoje jetre bolesniku. Ovo daje obećanje i dodatnu opciju te mogućnost izbjegavanja dugog čekanja zbog manjka donora jetre. Ovo je također česta opcija kod oboljele djece, dijelom zato što je veličina jetre kod djece puno manja nego kod odraslih.

Nužna briga kako tijelo ne bi odbacilo jetru

Nakon što je pacijentu transplantirana jetre, potreban je oporavak i kućna njega. Kućna njega uključuje izgradnju izdržljivosti i osnaživanje imuniteta kako bi se svakodnevne životne aktivnosti dovele na razinu kao prije operacije. To može biti dug i spor proces, ali koji uključuje jednostavne aktivnosti. U samom početku čak i pješačenje može predstavljati problem i pacijent će zahtijevati pomoć. Kako bi pluća ostala zdrava potrebno je pravilno u duboko disanje. Bitna je i prehrana te je važno jesti dobro uravnotežena jela sa svim grupama hrane. Nakon približno tri do šest mjeseci nakon transplantacije jetre osoba se može vratiti na posao ako se osjeća spremna te ako je liječnik to odobrio. Uz to potrebno je uzimanje nekoliko lijekova kako bi se spriječilo vlastito tijelo da odbije novu jetru. Osoba s novom jetrom mora uzimati lijekove do ostatka svog života.

Ako dođe do odbijanja, imunološki sustav tijela pokušava uništiti novu jetru. Iz tog razloga bi bez intervencije imunosupresivnih lijekova tijelo pacijenta odbacilo novu jetru nakon transplantacije. Iako lijekovi koji se koriste za sprečavanje odbacivanja djeluju kako bi spriječili uništavanje nove jetre, oni također imaju učinak na opće slabljenje imunološkog sustava. Zato pacijenti s transplantacijom imaju veću vjerojatnost da dobiju infekcije. Kako bi spriječili infekcije, pacijent će također morati uzimati preventivne lijekove.