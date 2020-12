Kroz brojne razgovore sa zaraženima i osobama nedavno izloženima koronavirusu, tragači za kontaktima stekli su neke vrijedne uvide o mjestima koja, čini se, nose najveći rizik za širenje virusa.

Njihovi podaci pokazuju da, kada je riječ o Covidu-19, mjesta na kojima ljudi pokupe virus imaju dosta širok opseg. Najčešće se slučajevi mogu pratiti na mjestima na kojima ljudi provode puno vremena okupljajući se – poput vaše kuće ili posla – i u prenatrpanim zatvorenim prostorima poput restorana i teretana.

Ponekad, međutim, nije tako očito. Čak i ljudi koji su kod kuće igrali na sigurno i tek povremeno odlazili u trgovinu, pozitivni su na testiranju, što hoće reći da bi maloprodajne trgovine mogle imati veću ulogu u prijenosu virusa nego što se prvotno mislilo.

Budući da je teško odrediti točku izlaganja za svaki pojedinačni slučaj, tragači za kontaktima i zdravstveni stručnjaci preporučuju izbjegavanje gužvi na mjestima s lošom ventilacijom zraka. Evo nekoliko najčešćih mjesta na kojima se Covid-19 trenutno širi, prema riječima stručnjaka.

