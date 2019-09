TIHI ZNAKOVI DA JE ORGANIZAM NAPAO SAM SEBE: Imate li autoimunu bolest? Provjerite dok nije prekasno

Neizlječivi poremećaj koji oboljelima trajno mijenja život

Nakon što je reality zvijezda Kim Kardashian nedavno kroz suze izjavila da su joj antitijela pozitivna na lupus i reumatoidni artritis, zanimanje za ovu neizlječivu bolest naglo je poraslo i ljude zanima o čemu je točno riječ i kako prepoznati simptome.

Nagla promjena tjelesne težine

Lupus je autoimuni poremećaj koji dovodi do toga da imunosni sustav tijela “napadne” sam sebe. To može poremetiti rad štitne žlijezde, ali i hormonsku ravnotežu, što se onda može odraziti na tjelesnu težinu. Debljanje koje nema podlogu u pretjeranoj konzumaciji hrane također može biti jedan od znakova lupusa, iako je to rjeđi simptom. Razlog je zadržavanje tekućine u tijelu, jer lupus može utjecati na rad bubrega.

Povećanje limfnih čvorova

Limfni čvorovi pomažu nam u borbi protiv infekcija i filtriraju štetne tvari. Obično ih ne možemo vidjeti, no ako rade pojačano – kao kod lupusa – mogu postati vidno natečeni i bolni na dodir. Najčešće ih možete osjetiti duž vrata, niz čeljust te iza ušiju, ali mogu nateći i u preponama, na trbuhu, ispod pazuha, pa i na drugim mjestima.

Kožni osipi i lezije

Najvidljiviji simptom lupusa crveni je osip u obliku leptira na licu. Dakle, zahvaća obraze i most nosa, ali valja napomenuti da je znak za uzbunu neobjašnjiv osip na bilo kojem dijelu tijela. Također obratite pozornost ako vam se osip javlja ili pogoršava prilikom izlaganja suncu. Pretjerana fotoosjetljivost jedan je od simptoma lupusa.

Gripa koja ne prolazi

Groznica, bolovi u mišićima i umor klasični su simptomi gripe, ali i – lupusa. Razlika je u tome što će ti simptomi kod gripe pomalo popuštati i prolaziti, dok kod lupusa mogu trajati tjednima ili se ponavljati povremeno i do nekoliko mjeseci.

Umor i iscrpljenost

Iscrpljenost uslijed lupusa može dovesti do toga da doslovno ne možete ustati iz kreveta. Naravno, isključivo ovaj simptom može upućivati i na neke druge zdravstvene probleme, od mononukleoze do nekih vrsta raka, no ako se javlja u kombinaciji s više njih, svakako se posavjetujte s liječnikom.

Žuljevi na čudnim mjestima

Ako primijetite žuljeve na čudnim mjestima, primjerice unutar nosa ili u ustima, odmah se javite liječniku. I neke druge bolesti mogu izazvati otekline ili ranice na sluznici nosa i usta, no to je jedan od najčešćih znakova lupusa.

Nagao gubitak kose

Oko 90 posto slučajeva lupusa dijagnosticirano je kod žena u dobi između 15 i 44 godine, a jedan od najočitijih simptoma nagao je gubitak kose. Volumen i stanje kose mogu se značajno promijeniti već nakon nekoliko tjedana.

Simptomi artritisa u mlađoj dobi

Bolni i natečeni zglobovi ne bi nam trebali predstavljati problem dok ne dosegnemo starost. Ako se javljaju u ranijoj dobi, posjetite liječnika, jer mnogi mladi ljudi suočavaju se upravo s tim simptomima lupusa. Bol je obično blaga ujutro, a pogoršava se tijekom dana.

Bol u prsima kao kod infarkta

Autoimuna bolest može izazvati oticanje u cijelom tijelu, što uključuje i vrećice oko srca i pluća. To može izazvati bol u prsima pa mnogi posumnjaju na infarkt. Ako su vam primarno pogođena pluća, možete imati problema zbog gubljenja daha.

Promjene u ponašanju i psihoze

Neurološki simptomi lupusa mogu uključivati halucinacije (vizualne ili slušne), paranoju, zbunjenost, promjene raspoloženja i napadaje. Ako nemate povijest mentalnih bolesti, to može biti znak lupusa.

Bolovi u leđima, problemi s mokrenjem

Lupus često pogađa bubrege pa se može javiti bol u donjem dijelu leđa, problemi s mokrenjem i bol kod mokrenja ili zadržavanje tekućine. Moguće je da liječnik utvrdi visoku razinu proteina u mokraći.

Dugotrajna žgaravica

Gastrointestinalni problemi poput žgaravice, grčeva u želucu i proljeva, također su vrlo česti kod lupusa, jer bolest može uzrokovati upalu u crijevima. Lijekovi koji se mogu nabaviti bez recepta, pa i oni koje vam prepiše liječnik, obično ne pomažu.

Višestruki pobačaji

Lupus može izazvati probleme sa zgrušnjavanjem krvi, a jedna od manifestacija toga mogu biti ponovljeni pobačaji kod žena. Zgrušnjavanje krvi može dovesti do neredovitih i kratkih menstruacija, pa ako primjećujete te simptome, vrijedi posjetiti liječnika.