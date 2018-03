TEHNIKE DISANJA: Pomažu u kontroliranju čitavog tijela, a tako se lako izvode

Iako se prvenstveno povezuju s jogom i meditacijom, tehnike disanja mogu pomoći u mnogim problemima ili se jednostavno koristiti za kvalitetno opuštanje.

Tehnike disanja stižu iz vjerovanja pranajame – drevne znanosti o disanju. Kontrola daha jako je važna prilikom opuštanja, vježbanja i treninga ali i za kontroliranje energije u tijelu. Najčešće niti ne primjećujemo koliko se disanje mijenja tijekom svakodnevnih događaja. Kada smo uzbuđeni ili ljuti dišemo brže, a dok smo opušteni disanje se usporava i smiruje.

Tehnike disanja omogućavaju bolju kontrolu

Različite tehnike disanja mogu pomoći za stimuliranje energije u tijelu te za postizanje potpune kontrole nad umom. Disanje je zapravo važna spojnica između uma i tijela, što bi značilo da se disanjem može utjecati na jedno i drugo. Biološki dokaz za to je da mozak treba kisik da bi dobro funkcionirao i to tri puta više kisika nego ostali organi. Ukoliko ne dobiva dovoljno kisika počinje ga crpiti iz ostalih organa što dugotrajno stvara umor i malaksalost. Unosom kisika u mozak aktiviraju se neuroni te aktivira pitutarna i pinealna žlijezda koja može potencirati razne mentalne poremećaje. Ukoliko se u tijelo unosi mala razina kisika, može doći do odumiranja stanica i tako tijelo zapravo počne brže stariti.

Pravilno disanje tako pomaže:



protiv anksioznosti

protiv stresa

za dobivanje kontrole

protiv srčanih tegoba

za smanjivanje krvnog tlaka

kod respiratornih alergija

kod prekomjerne težine

kod emocionalnog stresa

Tehnika ‘4-7-8’

Doktor Andrew Weil s Harvarda je jedan od mnogih koji se zalaže za prakticiranje opuštajućeg disanja s ciljem smanjivanja napetosti. Tehnika disanja ‘4-7-8’ je jedna od najpopularnijih, a za nju je potrebno malo vremena i nije važno gdje ju izvodite.

Ovaj način disanja izgleda tako da dišete kroz usta, a dok to radite ispuštate zvuk. Nakon toga zatvorite usta i udišite mirno kroz nos dok nabrojite do 4. Nakon toga zadržite dah i brojite do 7. Kada ispuštate zrak neka to bude kroz usta i slobodno proizvodite zvuk. Izdisanje neka traje dok nabrojite do 8. Ponovite ovu proceduru tri puta.

“Dišite mirno kroz nos i izdišite kroz usta uz proizvodnju zvuka. Jezik bi trebao ostati u istom položaju cijelo vrijeme. Izdisaj traje jednako dugo kao i udah. Potrošeno vrijeme na svaku fazu zapravo nije bitno, glavno je da je omjer otprilike 4-7-8.” tvrdi Weil.

Tehnika za smirivanje

U mnogim situacijama kada smo uznemireni automatski počinjemo brže disati, bez da to možda primijetimo. Ubrzano disanje može dovesti do panike u tijelu koje će samo pojačati simptome anksioznosti. U takvim situacijama možete primijeniti vrlo jednostavnu tehniku disanja – od pet do sedam puta duboko i sporo udahnite. Uzdišite na nos i koncentrirajte se na pomicanje prsnog koša i zamišljajte kako vam se pluća ispunjavaju kisikom. Izdišite na usta, također sporo.

Protiv srčanih tegoba i za spuštanje tlaka

Brzo disanje uzrokovano stresom ili traumom povećava broj otkucaja srca u minuti. Ukoliko se događa često, može iznimno utjecati na zdravlje srca i krvnih žila. Bez obzira na to što ne možete utjecati na neke situacije, možete kontrolirati kako reagirate na njih tehnikama disanja. Za ovu tehniku sjednite u turski sjed (nogu prekriženih ispred sebe) i zatvorite oči. Palcem desne ruke zatvorite desnu nosnicu pa duboko udišite kroz lijevu šest sekundi. Nakon toga četvrtim prstom desne ruke zatvorite lijevu nosnicu, otvorite desnu i duboko izdišite šest sekudi. Mijenjajte prste i nosnice koje zatvarate i radite to oko dvije minute. Nećete niti primijetiti kako vam se cijelo tijelo opustilo, a disanje smirilo, kao i otkucaji srca.

Pomoć kod prekomjerne težine

Prejedanje koje uzrokuje nepotrebno dobivanje kilograma najčešće dolazi radi emocionalnog stresa. Kako bi to spriječili, potrebno je da držite svoje ponašanje i odluke pod kontrolom, a prvi korak za to je pravilno disanje. Usporeno disanje, nije bitno je li kroz nos ili usta, uvelike pomaže smirivanju i obračunavanju sa stresom. Kako bi se opustili prije nego posegnete za nekom hranom dok niste zapravo gladni, udišite na nos četiri sekunde pa izdišite osam sekundi. Dok izdišete napućite usta kao da pijete na slamku.