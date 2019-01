TABLETE ZA POTENCIJU: Učinak može trajati do 10 sati, a pronašli smo i kakve sve vrste postoje

Tablete za potenciju koriste se kod muškaraca koji imaju probleme s erekcijom, žele popraviti svoj performans u krevetu ili samo dobiti novu snagu. Služe kao dodatak seksualnom životu ili za rješavanje većih problema s impotencijom.

Muškarci u krevetu imaju za cilj ugodno iznenaditi svoju seksualnu partnericu i stvoriti nezaboravno seksualno iskustvo. Kod muškaraca koji se bore s impotencijom razlog može biti stres, preopterećenost, loša prehrana, umor, depresija, pomanjkanje tjelovježbe, alkohol, droge i strah od neuspjeha. Osim toga, kod nekih postoje fizički problemi, a ovo su najčešći koji se mogu riješiti tabletama za potenciju.

Ovi se problemi pojavljuju kod svakog šestog muškarca između 20. i 75. godine, a nakon 40. godine se s time susreće svaki drugi muškarac. Erekcija je mogućnost dostignuća i očuvanja dovoljne čvrstosti penisa za uspješan početak i završetak spolnog odnosa. To stanje nastaje kada posebni mehanizmi uravnotežuju dotok i odvod krvi u tkivima pa spolni ud natekne i otvrdne jer se napunio krvlju. Erektivne smetnje mogu uključivati nemogućnost postizanja čvrstoće ili neodržavanje čvrstoće dovoljno dugo. Kod mnogih se muškaraca ovi poremećaji uspješno liječe.

Prebrzi izljev jedna je od čestih spolnih disfukcija. Događa se kod čak 30% muškaraca, ali učestalost nije povezana s godinama jer se može pojaviti kod svih razdoblja u životu odraslog muškarca. U prosjeku, ejakulacija i orgazam nastaju nakon sedam do deset minuta stimulacije.

Preuranjena ejakulacija je svaki izljev koji se događa manje od oko dvije minute nakon penetracije, a može se riješiti tabletama za potenciju. Najnovija definicija Svjetske zdravstvene organizacije navodi kako je izljev preuranjen ako do njega dođe bez ili s minimalno prethodne stimulacije, odnosno odmah nakon penetracije i prije nego što bi muškarac to htio, a pri tome nad izljevom nema nikakvu ili tek minimalnu kontrolu.

U slučaju sumnje na ovaj problem, potrebno je provjeriti više čimbenika jer ne ukazuju svi na fizički problem. Ako je preuranjeni izljev jednokratan ili povremen to nije znak bolesti. Ako se preuranjena ejakulacija dogodila pri jednom ili više uzastopnih spolnih partnera, to bi mogao biti znak problema. U obzir također treba uzeti učestalost masturbacije, duljinu predigre i učestalost spolnih odnosa.

Kada se govori o ovim tabletama, postoje dvije glavne vrste – prirodne kapsule za potenciju koje se nazivaju i ‘prirodna viagra‘ i tablete za potenciju.

‘Prirodna viagra’ su tablete ili kapsule koje u sebi sadrže isključivo biljne i prirodne sastojke u pravilnom omjeru, ali djeluju jednako kao i neki lijekovi.

Ove tablete postale su jako popularne jer:

Od tableta koje su izrađene na biljnoj bazi su najpopularnije Vivanord, Durasan i Optiman, dok se od neprirodnih najčešće koriste Viagra, Cialis i Levitra.

Tablete poput Viagre koriste se za liječenje erektilne disfunkcije ili impotencije, a kupuju se isključivo na recept nakon konzultacije s liječnikom. Ove tablete za potenciju pojačavaju protok krvi u penisu i omogućuju tvrde erekcije. Trajanje tablete je oko 4-5 sati pa je bitno izračunati vrijeme kada ćete imati spolni odnos. Nikako se ne smije uzimati bez savjetovanja liječnika.

Tablete za potenciju možete kupiti u većini ljekarni ili u različitim online trgovinama. Uglavnom dolaze u pakiranju od 2 ili 4 tablete, a cijene ovise o proizvođaču i jačini same tablete. Cijena za paket od oko četiri tablete je oko 250 kuna, dok su neke pakirane po 6 tableta u kutijici i koštaju oko 400 kuna. Ako se želite osigurati za duže vrijeme, možete kupiti bočicu sa 30 tableta koju ćete platiti 1500 kuna.

Svaki muškarac ima drugačija iskustva u krevetu neovisno o korištenju tableta za potenciju ili ne. Broj korisnika ovih tableta je velik, pa su radi toga i drugačija iskustva.

Ovo su iskustva ljudi iz Hrvatske, koji su bili potpuno iskreni oko korištenja ovih preparata.

“Iako se to može činiti riskantnim, moja su iskustva odlična. Jedna tableta mi je omogućila četiri besprijekorna seksa u periodu od 15h popodne pa negdje do ponoći. Zamalo 10 sati, a nuspojava gotovo da i nije bilo. Samo jedan kraći period blago plavičastog efekta unutar vidnog polja. Sasvim zanemarivo. Da ne spominjem kako toliko čvrstu i dugu erekciju nisam dugo već imao priliku iskusiti.”

“Ove proizvode koristim već mesecima i osećam se potpuno oporavljen! Kod mene više nema malodušnosti! Ako imate neki problem, dobro se informirajte i svaku informaciju provjerite prije nego počnete s korištenjem jer je zdravlje ipak najvažnije.”

“Ja sam odlučio probati kako bi malo izenandio suprugu. Kada sam popio tabletu penis se raširio u debljinu, a tijelo je bilo crveno, tvrdo kao kamen i prošireno. Po potrebi je došlo do erekcije, ali i spuštanja. Uz to je odgađalo prijevremenu ejakulaciju, ali mislim da je više bilo do velikog samopouzdanja za vrijeme spolnog odnosa radi kojeg je bilo čestog mijenjanja poza i slično. Da ne bi bilo zabune, do orgazma može doći i za tri minute.”