TABLETE ZA POBAČAJ IZAZVALE POMUTNJU U HRVATSKOJ: Kako, kada i gdje se koriste – nije baš tako jednostavno

Medikamentozni abortus smije se obavljati samo u ovlaštenim ginekološkim klinikama

Posljednjih dana glavna su vijest u Hrvatskoj abortivne pilule, koje omogućuju ženama prekid trudnoće bez kiretaže. Lijek Mispregnol (misoprostol) odobrila je prošloga ljeta Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), a nedavno je u igri i Mifegyne (mifepriston).

Izvodi se samo u bolnicama

Tzv. medikamentozni pobačaj izvodi se kombinacijom ovih dvaju lijeka, bez obzira na to radi li se o namjernom ili medicinski uvjetovanom prekidu trudnoće. Kako ne bi bilo zabune, valja naglasiti da se ti lijekovi mogu koristiti samo u bolnicama koje su i inače ovlaštene za obavljanje pobačaja, što znači da ih žene ne mogu dobiti na recept u ljekarnama.

Naime, u odobrenju HALMED-a za oba je lijeka jasno navedeno da se “smiju propisati i primijeniti za prekid trudnoće samo u skladu s državnim zakonima, a i drugim propisima”, što je u skladu sa Zakonom o pobačaju iz 1978. godine, koji jasno propisuje tko i gdje može obavljati prekid trudnoće.

U Rijeci od 2015.

Upravo tako dosad su ih primjenjivale dvije bolnice, i to KBC Rijeka i OB Pula. Drugim riječima, baš kao i kirurški pobačaj, i ovaj medikamentozni smije se obavljati samo u ovlaštenim ginekološkim klinikama koje preko svojih bolničkih ljekarni nabavljaju lijek za pacijentice.

U KBC-u Rijeka ovaj se medikamentozni pobačaj izvodi od 2015. godine, a bolnica je dosad lijekove nabavljala preko interventnog uvoza.

Sve češći odabir trudnica

“Sad je, nakon odobrenja HALMED-a, znatno olakšana nabava lijeka. U našoj smo bolnici u prošloj godini imali 607 prekida trudnoće lijekovima, od kojih je 279 bilo namjernih, a 194 su bile patološke trudnoće. U istom smo razdoblju imali 112 namjernih kirurških prekida trudnoće i deset patoloških”, kazao je za Jutarnji.hr prof. dr. Herman Haller, predstojnik Klinike za ginekologiju KBC-a Rijeka, koji već ima gotovo trogodišnje iskustvo u primjeni. Dodaje da se žene sve češće odlučuju za pobačaj lijekovima. U KBC-u Rijeka on stoji oko 1500, a kirurški oko 3000 kuna.

Primjena medikamentoznog prekida trudnoće ograničena je do 63. dana od posljednje menstruacije jer klinički pokazatelji govore da je to vrijeme u kojem su ti lijekovi najučinkovitiji. “Izuzetak je prekid trudnoće iz medicinskih razloga, kod kojeg se mogu primijeniti i nakon tri mjeseca gestacije”, objašnjava prof. dr. Haller.

Procedura za pobačaj lijekovima

Ista je kao za kirurški. Potrebno je da ginekolog u primarnoj zdravstvenoj zaštiti utvrdi trudnoću, koliko je dugo žena trudna, odnosno radi li se o normalnoj ili patološkoj trudnoći. Žene koje žele prekinuti trudnoću, jednako kao i za kirurški prekid, moraju ići u bolnicu gdje će dobiti lijekove odnosno biti pod nadzorom ginekologa.

Rok za ovu vrstu pobačaja

Može se primijeniti do 63. dana od posljednje menstruacije, a doza lijeka ovisi o tome u kojem je žena tjednu trudnoće, što određuje bolnički ginekolog. Prvo se koristi lijek mifepriston, koji blokira hormon progesteron potreban za održavanje trudnoće. Potom se 36 do 48 sati nakon tog lijeka uzima misoprostol, koji potiče kontrakcije maternice. Liječnici kažu da je nužan kontrolni pregled od 14. do najkasnije 21. dana od uzimanja mifepristona kako bi se utvrdilo je li pobačaj bio potpun.

Koje žene ne mogu na pobačaj lijekovima

Prije svega, one koje su trudne više od 63 dana. Također se ne izvodi ni na ženama kod kojih se sumnja na izvanmaterničnu trudnoću te ako je trudnica alergična na analoge prostaglandina, odnosno sastojak lijeka.

Dodatna liječnička upozorenja

Oprez je potreban kod žena koje imaju neku bolest jetre ili bubrega, zatim ako su anemične ili anoreksične te ako postoji bolest srca i krvnih žila. Upozorava se da su čimbenici rizika dob iznad 35., pušenje, visok krvni tlak, dijabetes i astma. Također je nužno reći liječniku ako se koriste neki lijekovi jer dio njih može biti kontraindiciran s mifepristonom i misoprostolom.