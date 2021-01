SVE VIŠE LJUDI SE ŽALI NA BIZARNE SNOVE I LOŠE SPAVANJE: Osim pandemije i razornog potresa, postoji i jedan prilično banalan uzrok

Već ranije, istraživanja su pokazala kako je zaključavanje drastično povećalo broj bizarnih snova Za vrijeme pandemije osjećaji ljutnje i tuge u snovima postali češći i ljudi su više sanjali teme povezane s kontaminacijom i čistoćom. Obzirom na to da svakodnevica u mnogočemu određuje snove, glavni razlog za povećanje broja neobičnih snova je stres i promjena rutine, pa se s novim mjerama ponovo primjećuje novi porast.

JESU LI NAM SE SNOVI PROMIJENILI ZA VRIJEME PANDEMIJE KORONAVIRUSA? Evo što kažu stručnjaci

Courtney Bancroft, psihologinja sa sjedištem u New Yorku, rekla je da su je pacijenti kontaktirali, zabrinuti zbog spavanja i spominjali poteškoće sa snovima, prenosi Unilad.

"Weird dreams" saw a spike around the time of the first lockdown. It would be interesting to see if people not having any dreams has increased too. https://t.co/CDOzGxfjFW

— James Box (@James_Box1) December 28, 2020