SVAKODNEVNE STVARI KOJE VAM SE IGRAJU S HORMONIMA: Od vode i plastike do kozmetike – evo kako se zaštititi

Kemikalije iz ovih proizvoda oponašaju učinak estrogena i uzrokuju neplodnost, pa čak i rak

Nedavna je velika studija dokazala kako čak 90 posto najpopularnijih marki flaširane vode sadrži komadiće mikroplastike dovoljno sitne da ih možete udahnuti i unijeti u svoje tijelo. Ali to je tek dio problema. Naime, otrovne kemikalije pronađene u plastici, kozmetici, vlažnim maramicama, pa čak i vodi iz slavine mogu oponašati učinak estrogena i povezane su s reproduktivnim problemima, poteškoćama s učenjem i koncentracijom te nekim oblicima raka. “Rizik je od tih kemikalija koje remete ravnotežu hormona u tijelu ogroman i tek smo na početku učenja o tome što se može poduzeti u svezi s time”, kaže profesorica reproduktivne endokrinologije dr. Channa Jayasena za Daily Mail.

Plastične boce i ostala plastika

Kemikalije se iz plastike ponašaju poput estrogena kad uđu u krv. To ne samo da utječe na opseg struka, već i na plodnost. Količina spermija je kod muškaraca drastično smanjena u posljednjih 10 godina i to bi mogao biti glavni uzrok. Te su kemikalije povezane s debljanjem, endometriozom i rakom dojke. One se nakupljaju u tijelu i ubrzavaju starenje.



Što činiti? Grijanje u mikrovalnoj pećnici, pranje u perilici suđa i ostavljanje plastičnih boca na suncu potiču oslobađanje tih kemikalija. Izbjegavajte grijanje hrane u mikrovalnoj s prozirnom folijom ili u plastičnim spremnicima. Nabavite bočicu za vodu od nehrđajućeg čelika, a u mikrovalnu stavljajte samo staklene i keramičke posude.

Nefiltrirana voda iz slavine, voće i povrće

Ksenoestrogenske kemikalije nalaze se u sustavu opskrbe vodom, pa čak i voću te povrću, s obzirom na njihovu uporabu za zaštitu namirnica na farmi. Polovina riječnih riba pokazala je prisutnost ženskog hormona estrogena, pokazalo je istraživanje. Kemikalije ostaju na koži voća i povrća.

Što činiti? Pijte filtriranu vodu, savjetuju stručnjaci. Razni filtri za vodu dostupni su na tržištu i nisu pretjerano skupi. Pesticide s voća i povrća možete isprati namakanjem u vodi u koju ste dodali žlicu jabučnog octa.

ESTROGEN U HRANI: 5 namirnica koje će vam pomoći riješiti manjak ovog hormona u tijelu

Sanitarni proizvodi

Sintetički se estrogen nalazi u vlažnim maramicama i tamponima. Ovaj je tip kemikalija povezan s plodnošću i imunitetom, kao i endometriozom. Čak i kuhinjski ubrusi mogu biti natopljeni ksenoestrogenima.

Što činiti? Koristite organske sanitarne maramice i tampone koji nisu izbijeljeni ili obojeni. Isto vrijedi i za kuhinjske ubruse. Ili jednostavno upotrebljavajte krpu.

Zubne plombe

Štetne kemikalije koriste se u plastici i smoli od koje se rade kompozitne plombe. Estrogen je pronađen u slini svih pacijenata s takvim plombama u zubima. Djeca kojima su ugrađene kompozitne plombe pokazivala su više problema s ponašanjem nego njihovi vršnjaci, pokazalo je istraživanje.

Što činiti? Kompozitne su plombe najjeftinije, ali i najopasnije. Radije zatražite porculanske alternative jer porculan ne sadrži otrovne kemikalije i trajniji je na zubima. Zlatne su plombe trajne i bezopasne te se preporučuju za ugradnju u zube koji nisu vidljivi.

Kozmetika

Kemikalije poznate kao parabeni nalaze se u kremama za tijelo, ruževima za usne, pilinzima, šamponima… Sulfati također oponašaju učinak estrogena, a nalaze se u šamponima, gelovima za tuširanje, deterdžentima i sapunima.

Što činiti? Ignorirajte oznake na proizvodima, poput ‘bez kemikalija’, ‘prirodno’ ili ‘za osjetljivu kožu’ jer one ne znače ništa. Birajte organsko ako ikako možete.

Parfemi i mirisne svijeće

Kemikalije iz parfema i mirisnih svijeća bez sumnje vam ne dopuštaju da smršavite zbog svoje dominacije estrogena. One uzrokuju urođene mane kod muške djece, povezane su s lošom kvalitetom jajašaca i uranjenom menopauzom kod žena. Doprinose i razvoju raka dojke te dijabetesa tipa 2.

Što činiti? Birajte prirodnu kozmetiku i svijeće bez mirisa napravljene od sojina voska. Želite li zamirisati dom, puno je bolje rješenje eterično ulje nakapati u vodu i staviti u tanjurić iznad svijeće. Postoje takvi svijećnjaci.