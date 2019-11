SVAKA SEDMA HRVATICA IMA UMJETNE GRUDI: Hrvatski kirurg otkriva koje su najtraženije

Za normalno funkcioniranje potrebna su otprilike dva tjedna, a zahvat u prosjeku traje sat i pol

Estetske operacije sve su popularnije u Hrvatskoj. Iako smo još donedavno gledali na to kao na nešto što se događa samo u Hollywoodu, danas brojni građani Hrvatske također dotjeruju svoj izgled odlazeći na manje ili veće estetske zahvate.

Danas govorimo o operaciji grudi, a govorimo o tome jer se u Hrvatskoj povećao interes za ovom operacijom pa tako trenutačno svaka sedma žena u Hrvatskoj ima umjetne grudi, a razlozi odlaska na korekciju su različiti.

Brojne žene jednostavno nisu zadovoljne njihovom veličinom, neke odlaze zbog asimetrije, a tu je i ptoza ili viseće dojke kao posljedica trudnoće i dojenja, starenja žena. Ima tu i sekundarnih zahvata nakon već učinjenih operacija kao i zamjena dosadašnjih implantata. No kakve “nove” grudi vole Hrvatice?

Uglavnom vole okrugle, ali i suza implantat je tražen

“Generalno mlade i mlađe žene vole okrugle implantate koji daju nešto naglašeniji dekolte u odnosu na anatomski tj. suza implantat koji daje prirodniji rezultat jer je dekolte blaže naglašen. U nekim slučajevima zbog blažeg stupnja ptoze u cilju postizanja dobrog estetskog rezultata potrebno je ugraditi suza implantat kako bi se ptoza korigirala. Nekad je to nemoguće pa je potrebno još i kirurško dizanje bradavica tj. peksija. U prosjeku Hrvatice ugrađuju većinom okrugle implantate”, otkriva poznati plastični kirurg dr. Matija Miletić.

Zahvat nije bez rizika

Svaka operacija pa i operacija grudi ima svoje rizike. Rizici mogu biti s anesteziološke strane tj. pridružene bolesti pacijenata, te s kirurške strane. Najveći problem je infekcija operirane rane gdje je potrebno implantat(e) odstraniti te nakon četiri do šest mjeseci ponoviti zahvat.

Treba izdvojiti i pogrešku u kreiranju džepa tj. prostora u koji se postavlja implantat tako da imamo asimetriju. Isti problem može nastati i odgođeno i nakon duljeg vremena gdje se stvara kapsula oko implantata koja ga deformira. U najčešćem slučaju se radi o “tihoj” infekciji. Od blažih komplikacija treba izdvojiti infekciju na mjestu reza, serom tj. pojavu tekućine oko implantata te hematom.

Hrvatice nisu sramežljive već dolaze kirurzima s jasnom vizijom, a neke znaju i koji oblik implantata žele. Sve se više žena odlučuje na korekciju grudi i o tome govore bez ustezanja. Ipak, treba znati koliko traje oporavak nakon takve operacije.

Nakon dva tjedna normalno dizanje ruku

“Operacija povećanja grudi traje u prosjeku od sat do sat i pol vremena. Ako se radi o povećanju i podizanju bradavica operacija može trajati tri do četiri sata. Iz svog iskustva uvijek stavljam drenove tj. cjevčice koje zaostalu krv izvlače putem silikonskih cijevi u spremnik i ostaju u prosjeku dva dana kada se skidaju. Tri do četiri tjedna nakon operacije žene nose specijalizirani grudnjak radi prevencije pomicanja implantata.

Za normalno funkcioniranje potrebna su otprilike dva tjedna kada žene mogu normalno dizati ruke da nemaju bolove. Do tri mjeseca se ne preporučuje spavanje na boku i trbuhu kao i vježbanje gornjeg dijela tijela, plivanje i slično” objašnjava dr. Matija Miletić te ističe kako ni umjetne grudi nije baš uvijek lako prepoznati budući da sve više žena traži da im grudi izgledaju prirodno.

Usmena preporuka presudna u odabiru

I na kraju, sigurno vas zanima kako se žene odluče gdje će otići na operaciju. Naime, najčešće je to prema usmenoj preporuci jer se žene prije operacije često raspituju kod drugih žena. Neke žene pak kirurga traže putem društvenih mreža i često ga baš tako pronađu, no svim ženama je jedna stvar najvažnija, a to je da je riječ o kirurgu koji ima iza sebe puno iskustva. Naime, odnos između kirurga i klijenta je presudan jer ako je dojam pozitivan suradnja se nastavlja od konzultacija pa do cilja tj. operacije.

“Otkrit ću vam još da brojne Hrvatice vole proučavati kirurga kojem se misle javiti. Često prate kirurge prema stilu odijevanja, intervjuima, slikama po društvenim mrežama… Dakako, to je normalno jer ljudima je uvijek važan prvi dojam, no naravno odluka pada tek kada upoznaju doktora”, zaključio je estetski kirurg Matija Miletić.