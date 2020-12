SUMNJATE DA STE IMALI KORONAVIRUS IAKO SE NISTE TESTIRALI? Ovo je sedam znakova da ste gotovo sigurno preboljeli Covid-19

U određenom trenutku osjećali ste neke simtpome koji bi se mogli povezati s novom koronavirusnom bolešću, ali se niste testirali; možda ste doista preboljeli ili, bolje rečeno – prehodali Covid-19.

Portal EatThis naveo je tegobe prema učestalosti kod onih koji su preboljeli koronu, ali su patili i nakon što su tehnički ozdravili. Ako sumnjate da ste i vi jedan od njih, to možete prepoznati prema ovih sedam “sigurnih” znakova.

Čak 44,8 posto obrađenih istraživanjima navelo je ovaj simptom nakon što su ozdravili od bolesti uzrokovane koronavirusom. CBS News je objavio ispovijest žene koja je i nakon šest mjeseci otkako je preboljela Covid trpjela bol u nogama i ozbiljnu dekoncentraciju.

Od nje je tijekom Covida patilo 37,7 posto pacijenata iz istraživanja. Portal prenosi svjedočenje zvijezde Broadwaya Dannyja Bursteina, koji je rekao da je za taj problem od prijatelja čuo i ranije. On je, naime, glavobolju toga tipa opisao kao “čekić u glavi koji se pokušava probiti van”.

Ovaj vrlo ozbiljan problem pretrpjelo je 31,8 posto obrađenih istraživanjima. CBS News je prenio opis dr. Igora Koralnika, stručnjaka za neurologiju: “To znači promjenu mentalnih funkcija od blage smušenosti sve do kome.”

Rekao je da od onih koji su imali encefalopatiju, samo ih je trećina bila sposobna brinuti se o sebi odmah nakon otpuštanja iz bolnice. Kod onih koji nisu imali encefalopatiju, čak 90 posto pacijenata moglo se odmah brinuti o sebi.

KORONAVIRUS PUNO TEŽE POGAĐA MUŠKARCE: Pogledajte grafikone, ovi podaci s intenzivne njege ne mogu biti slučajni

7 Sure Signs You’ve Already Had COVID, Study Says | Eat This Not Thathttps://t.co/28Czf2iLGo

— Khalid Saghir (@Khalid_Saghir) December 9, 2020