STRUSIO 10 PIVA I LEGAO SPAVATI: Završio je na hitnoj operaciji čim se probudio. Uzrok? Možda ne želite znati

Muškarac iz istočne Kine pretrpio je trostruko puknuće mjehura uslijed zadržavanja mokraće punih 18 sati, izvijestili su liječnici. Gospodin Hu (40) navodno je čvrsto zaspao nakon što je popio više od 10 boca piva tijekom večernjega izlaska. Pritom nije nijednom otišao na WC!

Probudio se s intenzivnim bolovima u trbuhu, a kada je stigao u bolnicu, pokazalo se da mu je mjehur puknuo na čak tri mjesta. Liječnici su bili šokirani i zbog toga što se Hu do dolaska u bolnicu Zhuji People u kineskome gradu Zhejaingu još nije ni potpuno otrijeznio.

Man's bladder is TORN APART from holding urine for 18 hours after he drank 10 bottles of beer and fell asleep https://t.co/c5wVZRe1Jc

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 23, 2020