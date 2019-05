STRAŠNI PODACI WHO: Zbog necijepljenja, Europom hara epidemija, u dva mjeseca 13 umrlih, a bit će još gore

WHO upozorava da bi se epidemija ospica mogla nastaviti širiti

U prva dva mjeseca 2019. godine evidentirano je više od 34.000 slučajeva zaraze ospicama, većinom u Ukrajini, izvijestila je u utorak Svjetska zdravstvena organizacija, pozivajući zdravstvene vlasti da osiguraju cjepivo za sve, osobito za zdravstveno najosjetljivije skupine djece i odraslih.

Od 34.300 zaraženih u 42 zemlje europske regije, od posljedica bolesti umrlo je 13 osoba. Svi smrtni slučajevi zabilježeni su u Ukrajini u kojoj je, kao i u Rumunjskoj i Albaniji proglašena epidemija ospica.

WHO upozorava da bi se epidemija mogla nastaviti širiti.

Virus će pronaći put do najugroženijih

“Ako se ne reagira pravovremeno i ako cijepljenje ne bude sveobuhvatno, virus će pronaći način da stigne do najugroženijih pojedinaca i potencijalno se proširi na druge država u regiji i izvan nje”, stoji u priopćenju WHO-a te se dodaje da treba “iskoristiti svaku prigodu za cijepljenje osjetljive djece, adolescenata i odraslih osoba.”

Ospice su vrlo zarazna bolest koja može rezultirati smrću zaražene osobe, ali i gubitkom vida, sluha ili oštećenjima na mozgu. Zaraza se sprečava samo dvjema dozama vrlo učinkovitog cjepiva, ali se, djelomično zbog velikog broja necijepljenih, trenutačno širi i na druge dijelove svijeta, među kojima su zemlje poput Sjedinjenih Država, Filipina i Tajlanda.

U Europi je većina slučajeva zaraze u 2019. zabilježena u Ukrajini. Ondje je u prva dva mjeseca evidentirano više od 25.000 zaraženih.

Nema lijeka, ali može se spriječiti

Nema specifičnog antivirusnog lijeka za ospice, upozoravaju iz WHO-a te ponavljaju da se zaraza može spriječiti isključivo cijepljenjem. Većina slučajeva javlja se u zemljama u kojima ima puno necijepljenih, odnosno nedovoljno cijepljenih da bi se stvorio takozvani “imunitet krda”.

To znači da će, ako je za određenu bolest cjepivo dobio dovoljan broj ljudi, biti zaštićeni i oni koji nisu cijepljeni.

Ako je procijepljeno dovoljno osoba, a to nije malen broj – oko 90 do 95 posto – virusu je onemogućen brzi prijenos. Kad je u jednoj zajednici cijepljen velik postotak ljudi zaraza će se ubrzo spriječiti jer virus neće uspjeti naići na necijepljene osobe. To je jako važno kako bi se mogle zaštititi osobe koje se ne smiju cijepiti, poput imunokompromitirane ili alergične djece.

Kritične zemlje koje ne cijepe

Premda je u europskoj regiji globalno tijekom 2017. zabilježena najviša pokrivenost drugom dozom cjepiva, odnosno 90 posto, u nekim je zemljama evidentiran puno manji broj cijepljenih – zbog čega se bolest brzo proširila.

WHO je pozvao državne zdravstvene ustanove u cijeloj regiji da zajamče dovoljnu količinu cjepiva za sve dobne skupine.

“Dok se bolest ne stavi pod kontrolu negativan utjecaj na javno zdravlje će se nastaviti”, stoji u izvješću svjetske organizacije te se dodaje da bi zdravstvene ustanove trebale “ustanoviti kojem je dijelu populacije u prošlosti uskraćeno cijepljenje te potom obaviti imunizaciju”.

U prošlomjesečnom izvješću UNICEF-a stoji da je u posljednjih osam godina više od 20 milijuna djece godišnje propustilo cijepljenje protiv ospica, što je temelj za razvoj opasne epidemije.