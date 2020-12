ŠTO SE TOČNO DOGAĐA KADA JEDNOKRATNU MASKU NOSITE VIŠE PUTA: Znanstvenici napravili test i otkrili u čemu svi griješe

Budite iskreni: bacate li uistinu svoju jednokratnu masku nakon svakoga nošenja? Nije rijetkost da ljudi “prošvercaju” istu masku nekoliko puta jer, kao, nije joj ništa i još je dobra. Takav stav ne samo da nije poželjan, nego može biti i opasan, tvrde udruženi znanstvenici sa sveučilišta Massachusetts Lowell i California Baptist.

Rezultati njihova istraživanja pokazali su da je višekratno korištenje jednokratne zaštitne maske pogubnije od nenošenja maske uopće, javlja Daily Mail. Oni su u studiji koristili troslojne kirurške maske, najčešći tip jednokratnih maski.

Wearing a used mask can be worse than not wearing one at all: Study https://t.co/PBhKygMupY pic.twitter.com/KAuLAitr2H

— Calgary Sun (@calgarysun) December 17, 2020