ŠTO SE TO ZBIVA 6 MJESECI NAKON ZARAZE? Jedan od tri COVID pacijenta razvija ove probleme kad se čini da je sve prošlo

Od početka pandemije, sve je više dokaza da COVID-19 može imati dugoročne zdravstvene posljedice, jer su dolazila izvješća o ljudima koji pate od iscrpljujućih učinaka bolesti nekoliko mjeseci nakon zaraze.

Sada je jedno od najvećih ispitivanja ove vrste, procjenjujući više od 230.000 ljudi u SAD-u, otkrilo da je svaki treći preživjeli od COVID-a dobio neurološku ili psihijatrijsku dijagnozu u roku od šest mjeseci od zaraze, dodajući ovo na sve veći popis posljedica “dugoga COVID-a”.

Nalazi objavljeni u časopisu “Lancet Psychiatry” također su potvrdili da pacijenti s COVID-om imaju veću vjerojatnost da će bolovati od moždanih bolesti u usporedbi s pacijentima koji su patili od drugih bolesti dišnoga sustava, prenosi IFL Science.

“To su stvarni podaci velikoga broja pacijenata. Oni potvrđuju visoku stopu psihijatrijskih dijagnoza nakon COVID-a i pokazuju da se javljaju i ozbiljni poremećaji koji utječu na živčani sustav (poput moždanog udara i demencije). Iako su potonji puno rjeđi, značajni su, posebno kod onih koji su imali ozbiljnu infekciju koronavirusom”, rekao je glavni autor studije, profesor Paul Harrison s Odjela za psihijatriju na Sveučilištu Oxford.

“Iako su pojedinačni rizici za većinu poremećaja mali, učinak na cijelu populaciju može biti značajan za zdravstvene i socijalne sustave zbog razmjera pandemije i činjenice da su mnoga od ovih stanja kronična. Kao rezultat toga, zdravstveni sustavi moraju imati resurse koji će se nositi s predviđenom potrebom, kako unutar usluga primarne, tako i sekundarne zaštite”, dodao je.

