ŠTO SE DOGAĐA U TIJELU KAD ZADRŽAVATE MOKRAĆU: Od najbanalnijih do za život opasnih stvari – posljedice su strašne

Nakon ovoga ćete dvaput razmisliti hoćete li sljedeći put radije trpjeti nego ući u neuredan javni WC

Kad morate ići, morate ići i prilično je neugodno kad ne možete. U tramvaju, na primjer, ili vlaku, gdje je WC u takvom stanju da se jednostavno ne usudite ući. Ali zadržavanje mokraće dugoročno je jako loše za vaše zdravlje. Uglavnom se neće dogoditi ništa strašno, ali postoje slučajevi u kojima zaista ne smijete čekati predugo, a posljedice mogu biti užasne.

Prsnuće mjehura

Iako ekstremno rijetko, događa se i to. A kad se dogodi, gadno je. Kad mjehur pukne, mokraća ispuni vaš trbuh i tada je potrebna hitna operacija. Ako se to ipak ne dogodi, a sila vam je, mokraćni se mjehur rasteže do krajnjih granica, što oslabljuje mišiće koji vam omogućuju da zadržavate i na kraju biste se mogli pomokriti u gaće. Također, mokrenje postaje otežano i u nekim je slučajevima potrebno ugraditi kateter.

Infekcija

Ni to se ne događa često, ali predugo zadržavanje mokraće doista povećava rizik od infekcije urinarnog trakta. Krivac su bakterije, koje se razmnožavaju ako ne idete na WC kad osjetite potrebu. To uzrokuje bol i peckanje, a mokraća postaje tamna i jakog mirisa. Ako je to posrijedi, trebate piti antibiotike.



BAKTERIJE U URINU: Česta i naporna pojava koju je lako spriječiti uz ovih 5 jednostavnih savjeta

Inkontinencija

To ionako nastaje s godinama, ali nipošto ne želite ubrzati proces, zar ne? Inkontinencija znači da jednostavno ne možete zadržavati mokraću, a događa se uslijed slabljenja mišića zdjelice, zbog čega slabi i mjehur. Ako zadržavate mokraću, mogli biste oboljeti znatno ranije od prosjeka.

Bubrežni kamenac

Kamenci se formiraju kad otpadni materijali iz krvi s vrmenom formiraju kristale. Češći su kod ljudi koji ne piju dovoljno tekućine. Većinu je bubrežnih kamenaca moguće izbaciti mokrenjem i to jako boli. Ponekad su, pak, preveliki da bi prošli kroz mokraćovod i potrebna je operacija.

Bol

Najčešća je ipak posljedica zadržavanja mokraće bol. Ne čudi stoga što osjetite ogromno olakšanje kad se konačno ispraznite nakon toliko vremena trpljenja. Mišići cijelo vrijeme nešto zadržavaju i normalno da je osjećaj dobar kad se opuste.