ŠTO MIRIS I ISCJEDAK GOVORE O VAŠOJ VAGINI: Pet pojava o kojima se sramite govoriti, a mogu biti opasne

Suptilne su promjene uglavnom bezopasne i prolazne. Problem nastaje kada se događaju učestalo…

Koliko ste puta uočili sitne promjene “tamo dolje”? Ako je vaš odgovor “nikad”, ili lažete ili uopće ne kontrolirate svoju vaginu. Žene ne trebaju pregledavati samo svoje grudi, već je ključno da s vremena na vrijeme bace pogled i na vulvu (vanjski dio vagine).

Male promjene u mirisu ili čudni prištići na intimnome području uglavnom nisu alarm za uzbunu, ali ako se to događa često, trebali biste zakazati pregled kod ginekologa. Ginekologinja Anne Henderson izjavila je za The Sun kako svaka žena treba prekontrolirati svoju vaginu svaka tri do četiri mjeseca. Ovo su stvari na koje trebate obratiti pažnju:

Iscjedak

Vaginalni iscjedak normalna je stvar i znak je da se vagina čisti i rješava bakterija. Ako je obilan i izrazito bijele boje, šanse su da imate gljivičnu infekciju. Takav iscjedak može biti gust ili nalik na svježi kravlji sir. Ako je vodenast ili čak sivkast, to je znak bakterijske vaginoze. Ove se stvari najčešće rješavaju brzo i lako vaginaletama koje uravnotežuju pH vagine.

Svrbež

Ako vas vagina odjednom počne nesnosno svrbjeti, zasigurno se “dolje” nešto događa. Ili imate gljivice ili vas iritiraju gaćice od sintetičkih materijala. Svrbež intimnoga područja česta je pojava u menopauzi i ukazuje na suhu vaginu. Nosite isključivo pamučno donje rublje, ne ispirite vaginu i ne tretirajte je agresivnim sapunima.

Bol

Seks vam je iznenada postao bolan? To je ultimativan alarm da nešto nije u redu. Zakažite termin kod ginekologa jer bi mogla biti riječ o ozbiljnoj infekciji. Bolna vagina znak je i menopauze te neravnoteže hormona estrogena. U nekim slučajevima, bol tijekom seksa može ukazivati i na gljivice. Ako krvarite tijekom odnosa, možda imate spolno prenosivu bolest ili upalu cerviksa.

Miris

Vagina drugačije miriše u različitim fazama mjesečnoga ciklusa jer se razina pH mijenja zajedno s količinom i teksturom sluzi. Ako osjetite snažan i neugodan miris u kombinaciji s pojačanim iscjetkom, trebali biste što prije zakazati pregled. Pomalo “riblji” miris upućuje na bakterijsku vaginozu, koja se lako liječi.

Izrasline

Svaka žena ponekad dobije prištić na intimnome području i to je posve bezopasno. U rijetkim slučajevima, nove lezije mogu ukazivati na nešto mnogo ozbiljnije, uključujući rak vulve, koji se najčešće pokazuje kao čir ili otvorena rana. Simptomi uključuju i neugodu te svrbež u predjelu vagine.