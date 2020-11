ŠTO BOJA I OBLIK STOLICE GOVORE O VAŠEM ZDRAVLJU: Dobro pogledajte ove slike, dvije vrste izmeta su posebno opasne

Ovo vjerojatno nije ničija tema broj jedan o kojoj biste voljeli razgovarati, ali zapravo je vrlo važna i potencijalno može spasiti život. Zašto je toliko bitno da znate kako bi trebala izgledati vaša stolica? Zato što vam ona može otkriti mnogo o vašem zdravlju – i može biti prvi znak ozbiljne bolesti.

Postoji čak sedam vrsta ljudskoga izmeta, koje se mogu razlikovati u boji i konzistenciji, a ovise o mnogim stvarima, poput prehrane, metaboličkoga zdravlja i postojećih bolesti. Možda ćete svakodnevno primijetiti male promjene, ali drastičnije promjene u vašem pražnjenju crijeva mogu biti znak za alarm, zato svakako posjetite liječnika.

Koje bi boje trebao biti vaš izmet? Zdravi izmet trebao bi biti umjereno smeđi, ali to ne znači da ponekad neće biti druge nijanse. No, postoje neke boje oko kojih se trebate zabrinuti, zato otvorite oči nakon velike nužde, a prije puštanja vode.

The colour of your #poop says lots about your health. Black/tarry poop can be a #side effect from an #iron supplement. #scooponpoop #feramax pic.twitter.com/98phgNLS2U

— FeraMAX (@FeraMAXCanada) June 8, 2017