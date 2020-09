ŠTO AKO NETKO KIHNE ILI SE ZAKAŠLJE POKRAJ VAS? Vodeći stručnjak za zarazne bolesti otkrio trik koji može spasiti od infekcije

Vodeći stručnjak za zarazne bolesti Anthony Fauci početkom ovoga mjeseca odaslao je važno upozorenje Amerikancima jer se vrijeme u Sjedinjenim Državama počinje hladiti, a sezona gripe se nazire: “Ljudi moraju skinuti ružičaste naočale i pripremiti se za drugi val Covida-19!”

Direktor Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Robert Redfield također ima mračno predviđanje, rekavši u srpnju kako će jesen i zima “biti vjerojatno jedno od najtežih vremena koje će iskusiti američko javno zdravstvo.”

"Rather than say, 'A second wave,' why don't we say, 'Are we prepared for the challenge of the fall and the winter?'" Dr. Anthony Fauci said. https://t.co/aJcb74X9Qj

— Local News 8 (@localnews8) September 25, 2020