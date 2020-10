STIŽE BRŽI I PRECIZNIJI TEST NA KORONAVIRUS! Rezultate ćemo znati za samo 5 minuta; Evo kada mu se možemo nadati

Znanstvenici s britanskog sveučilišta Oxford razvili su brzi test za covid-19 koji može identificirati koronavirus u samo pet minuta, objavili su u petak stručnjaci dodajući da bi se mogao koristiti za masovna testiranja na aerodromima i u tvrtkama.

Sveučilište se nada da bi početkom 2021. mogla početi testiranja, a odobrenje šest mjeseci poslije. Testom bi se mogao detektirati koronavirus i razlikovati ga od drugih virusa s priličnom sigurnošću, kažu stručnjaci.

