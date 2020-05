ŠTITI LI OVAJ LIJEK OD TEŽIH OBLIKA COVIDA? Istraživanje u staračkim domovima pokazalo je neobičnu podudarnost

Uzimanje široko propisivanih statina, lijekova za snižavanje kolesterola, grupa belgijskih znanstvenika je u manjem istraživanju povezala sa znatno slabijim simptomima u starijih osoba narušena zdravlja koje su oboljele od covida-19.

Među 154 starije osobe zaražene koronavirusom u dvama belgijskim domovima umirovljenika, uočena je gotovo triput veća vjerojatnost od izostanka težih simptoma bolesti među onima koji su kao svakodnevnu terapiju uzimali statine, poput Lipitora, u odnosu na one koji te lijekove nisu uzimali, ustanovili su belgijski znanstvenici.

