Koncerti, sportski događaji i druga ostala velika javna okupljanja mogla bi se odvijati i tijekom pandemije pod uvjetom da se ispune određeni uvjeti, pokazala je njemačka studija.

Eksperiment koji su proveli znanstvenici sveučilišne bolnice u Halleu uz sudjelovanje stotina fanova na lažiranom rock koncertu, pokazao je da je najvažnije u dvorani ugraditi dobar ventilacijski sustav.

To omogućuje dotok svježeg zraka, čime se znatno smanjuje rizik od zaraze, kazao je glavni autor studije Stefan Moritz. Naime, znanstvenici su izračunali da je vjerojatnost zaraze uz loše prozračivanje 70 posto veća.

Usto je u zatvorenim prostorima ključno pridržavati se higijenskih pravila poput fizičkog distanciranja i nošenja maski, dodaju znanstvenici. To nije samo dobra vijest za one koji bi pohodili koncerte već nudi i tračak nade za održavanje sportskih natjecanja i prije nego što šira populacija bude procijepljena protiv koronavirusa.

SIMULIRALI TRI SCENARIJA PA IZDALI NOVE SMJERNICE: ‘Sad je jasno kako se virus ponaša na velikim okupljanjima…’

PROMIJENILA SE DEFINICIJA BLISKOG KONTAKTA! Koliko dugo možete biti uz nekoga s koronavirusom, a da se ne zarazite?

German scientists staged and analyzed an indoor concert. They found that the impact of such events on the spread of the coronavirus is “low to very low” as long as organizers ensure proper ventilation, strict hygiene protocols and limited capacity. https://t.co/ba82qOKZ5A

— The New York Times (@nytimes) November 3, 2020