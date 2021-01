ŽENE SU OTPORNIJE NA KORONU: Stiglo i objašnjenje zašto – stvar je u reproduktivnim hormonima

Estrogen, progesteron i progesteronski metabolit alopregnanolon zajedno igraju ključne uloge u posredovanju pri upalnim procesima

Otkako je izbila pandemija bolesti Covid-19, zamijećeno je da se novim koronavirusom češće i teže inficiraju muškarci nego žene. Znanost je možda napokon dokučila zašto su žene otpornije na Covid-19, a najnoviji dokaz koji nudi odgovor na to ponudio je znanstvenik sa Sveučilišta Illinois u SAD-u.

Graziano Pinna tvrdi da ženski reproduktivni hormoni možda igraju ulogu u spolnoj pristranosti novoga koronavirusa. Svoje dokaze iznio je u članku koji je nedavno objavljen u znanstvenom časopisu “Trends in Endocrinology & Metabolism”.

Pinna je opisao neke od učinaka hormona estrogena i progesterona koji mogu spriječiti razvoj težih simptoma i smanjiti rizik od smrti uzrokovane bolešću Covid-19. Ponudio je i primjere kako ti hormoni provode protuupalne radnje, preoblikuju kompetencije imunosnih stanica te stimuliraju veće razine antitijela na virus SARS-CoV-2.

Ključne uloge u posredovanju pri upalnim procesima

Pinna sada poziva da se provedu klinička testiranja kako bi se istražilo mogu li ti hormoni biti od koristi i muškarcima te ženama u postmenopauzi, prenosi IFL Science.

Estrogen, progesteron i progesteronski metabolit alopregnanolon zajedno igraju ključne uloge u posredovanju pri upalnim procesima. Primjerice, progesteron stimulira aktivaciju i diferencijaciju T stanica te modulira signalizaciju receptora T stanica. Isto tako potiskuje staničnu citotoksičnost.

Progesteron se veže i na niz drugih imunosnih stanica, uključujući prirodne stanice ubojice, makrofage i dendritske stanice. Veže se i na neimunosne stanice, uključujući epitelijalne i endotelijalne stanice koje se nalaze u dišnim putovima, gdje modulira stanične signale i aktivnosti na način koji ublažava infekciju.

Žene u menopauzi su pod povećanim rizikom

Estrogeni su isto tako potentni regulatori procesa u imunosnome sustavu, jer pokazuju protuupalne i neoruzaštitne učinke. U prirodnome imunosnom sustavu, estrogen regulira hemotaksiju neurofila te uvođenje kemoatraktanata i citokina. Estrogeni isto tako promoviraju diferencijaciju dendritskih stanica i reguliraju izražavanje kemokina IL-8 te citokina IL-6 i IL-10.

Opadanje razine estradiola tijekom menopauze smanjuje broj B i T stanica, dok istovremeno povećava proizvodnju proupalnih citokina. Intrigantno je da su žene tijekom menopauze pod povećanim rizikom od bolesti, smatra Pinna.

Niska razina estradiola također povećava ekspresiju ACE2 staničnoga receptora u plućima, preko kojega virus SARS-CoV-2 ulazi u ljudsku stanicu. Nadalje, estradiol uvodi i veće razine antitijela te stanica uključenih u proizvodnju antitijela tijekom reakcije na virusnu infekciju pa njegova smanjena razina u tijelu smanjuje i taj učinak.

Alopregnanolon može zaštititi od korone

Derivat progesterona – alopregnanolon – koji se može naći u izobilju u mozgu, pokazuje isto tako zaštitne učinke u neuropsihijatrijskim poremećajima, uključujući PTSP, alkoholizam te Alzheimerovu bolest.

To je pokazala studija makrofaga i monocita iz 2019. godine, kada je otkriveno da alopregnanolon zaustavlja receptor TLR4 od vezanja za njegov receptor lipopolisaharid, što inače uzrokuje povišene razine proupalnih citokina i kemokina.

S obzirom na to da je Covid-19 karakteriziran prekomjernim TLR4 signalima u plućima, alopregnanolon može zaštititi od upale uzrokovane tom bolešću, sugerira Pinna.