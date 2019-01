STALNO PERETE ZUBE, ALI ZADAH JE I DALJE TU: Vjerojatno zaboravljate jedan mali detalj. Srećom, ima lijeka

Većina ljudi zna da dobra oralna higijena znači četkanje zuba i upotreba zubnog konca, ali što je s jezikom?

Neugodan zadah iz usta, medicinski nazvan halitoza, problem je s kojim se svatko od nas susreo bar nekoliko puta u životu, na vlastitom primjeru ili u svakodnevnim susretima s drugim ljudima. U većini slučajeva rezultat je loše higijene usta i usne šupljine, no može biti znak i nekih drugih zdravstvenih problema.

Stalno imate neugodan zadah? Možda vam se u ustima nataložilo upravo ovo i prilično je odvratno

Uzrok su loše bakterije

Usta su dom loših i dobrih bakterija. One se ne gomilaju samo na zubima, nego i na jeziku. Loše bakterije, osobito Helicobacter Pylori, jedan su od glavnih uzroka lošeg zadaha. H. Pylori uglavnom živi na jeziku, pa svaki put kada perete zube, četkicom prijeđite i preko jezika. Ako ste u mogućnosti, zube četkajte dva do tri puta dnevno.

Pijte više tekućine

S obzirom na to da bakterije bujaju u suhim ustima, dodatni savjet za loš zadah je ispijanje više tekućine. Ako ni čišćenje zuba niti jezika ne pomognu, vrijeme je za posjet liječniku. Uzrok lošeg zadaha, naime, može biti i u dišnim putevima ili u želucu. Najbolja prva pomoć protiv lošeg zadaha je žvakaća guma. No i tu postoji zamka. Naime, žvakaće gume koje sadrže šećer neće vam pomoći, pa treba pripaziti da kupite one bez dodatka šećera.