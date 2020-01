SPAVATE NA TRBUHU? Znanstvenici objavili da je to loše – otkrili mnoge probleme koje uzrokuje krivi položaj pri spavanju

Spavanje na trbuhu uzrokuje pritisak na kralježnicu i ne dopušta pravilno poravnanje ligamenata, mišića, kostiju i zglobova

Znanstvenici se slažu da je spavanje na trbuhu loše jer može prouzročiti bolove u vratu, leđima i ramenima, ali i glavobolje.

Kada spavate na trbuhu morate okrenuti glavu na jednu stranu kako biste mogli disati, zbog čega je vrat cijelu noć u neprirodnom položaju. Zbog toga je smanjen protok krvi u glavu i vrat, što može prouzročiti bolove. Ako baš morate spavati na trbuhu, nabavite jastuk s rupom u sredini izrađen posebno za takvu namjenu, savjetuju njemački liječnici. To će vam omogućiti pravilnije disanje i ispravan položaj vrata.

Spavanje na trbuhu uzrokuje pritisak na kralježnicu i ne dopušta pravilno poravnanje ligamenata, mišića, kostiju i zglobova. Istodobno se stvara pritisak na prsa što također može izazvati nelagodu i bol. Ako se probudite ukočeni, bolna vrata ili s oštrom boli u leđima, trncima u nogama ili u stopalima, spavanje na trbuhu moguć je krivac.

Spavanje na leđima najbolja opcija?

Ti se bolovi mogu ublažiti smještanjem jastuka pod trbuh, no u tom bi slučaju jastuk morao biti dovoljno ‘debeo’ da kralježnica ostane u neutralnom položaju.

MUČI VAS NESANICA? Uz ovih 15 znanstveno utemeljenih načina brže ćete zaspati

Spavanje na trbuhu ili na desnoj strani može izazvati gastroezofagealni refluks (GERD) ili ga pogoršati. To se događa kada kiselina i sadržaj iz želuca stignu do jednjaka. Ventil koji sprečava povratak kiseline iz područja želuca ne može kontrolirati refluks zbog gravitacije u tim položajima, a sadržaj želuca dolazi do dna jednjaka što izaziva žgaravicu, bol, kiselkasti okus u ustima, zadah, a ponekad čak i bol u prsima.

Spavanje na jednoj strani lica neizbježno je kada spavate na trbuhu. Studije su pokazale da pritisak na jastuk s vremenom može utjecati na stvaranje dubljih bora i prištića na licu. Jastučnice su poput spužve za preparate za njegu kose i kože.

Najbolja pozicija za spavanje je na leđima, zaključuju njemački stručnjaci te dodaju da je položaj spavanja na boku srednje prihvatljiva varijanta.