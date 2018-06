SPASITE SI ŽIVOT KAD NIKOG NEMA: Od infarkta do slomljene kosti – kako si sami pomoći u pet hitnih slučajeva

Sljedeće savjete obvezno pročitajte jer nikad ne znate kad ćete se naći u takvoj situaciji

Fokus je prve pomoći pomaganje drugima u nevolji, ali valja naučiti i kako pomoći samome sebi nađete li se u situaciji da vam je život ugrožen, a nema nikoga u blizini. “Dok većinu prve pomoći možete izvesti na sebi kao što biste to radili na drugima, kod gušenja i srčanih problema moglo bi biti teže spasiti si život”, objasnio je ravnatelj bolnice St John Ambulance, dr. Alan Weir.

Zato je podijelio nekoliko jednostavnih, ali praktičnih savjeta o tome što poduzeti u takvim situacijama ako vam nema tko priskočiti upomoć.

Infarkt

Sumnjate li na srčani udar, odmah nazovite Hitnu pomoć, a zatim se odmarajte. Svaki će pokret staviti nepotreban pritisak na srce. Najbolja je pozicija na podu, naslonjen na zid, sa skvrčenim koljenima i potporom za glavu i ramena. Ovaj bi položaj trebao smanjiti pritisak na srce i spriječiti ozljede ako padnete u nesvijest. Polako žvačite aspirin (ako niste alergični) – on će spriječiti pogoršanje infarkta. Pokušajte ostati smireni. Ako paničarite, povećavate napor za tijelo i smanjujete si šanse za preživljavanje.

Obilno krvarenje

Pritisnite ranu izravno, služeći se rukom, ručnikom ili odjećom koja vam se nađe u blizini. Pozovite Hitnu. Ako ste u prilici, omotajte tkaninu zavojem kako biste održavali pritisak na ranu. Držite ranu iznad razine srca (ako je negdje na ruci) jer će to smanjiti dotok krvi do ozlijeđenog područja. Ne pokušavajte izvaditi objekt koji vam je eventualno zaboden u ranu. Umjesto toga, pritišćite oko objekta. Lezite tako da vam noge budu iznad razine srca jer će vam to smanjiti šok.

Gušenje

Ako je blokada zraka djelomična, možete se spasiti kašljanjem tako da forsirate izbacivanje objekta koji vam je zapeo u grlu. Ako je stvar ozbiljnija, morat ćete potražiti pomoć ili izvesti trbušni potisak na sebi. Kašljite najjače što možete naginjući se prema naprijed. Stisnite šaku i pritisnite je iznad pupka, a ispod rebara. Drugu ruku prebacite preko šake i forsirajte udah.

Slomljena kost

Ako je prijelom vanjski, pokrijte ranu sterilnom tkaninom ili rukom. Pritisnite područje oko rane, ali ne dotičite slomljenu kost. Poduprite ozlijeđeni ud iznad i ispod zgloba i stavite oblog preko rane. Nazovite Hitnu pomoć. Lezite i podignite noge iznad razine srca kako biste si smanjili šok, ali to vrijedi samo ako prijelom nije na donjem dijelu tijela.

Opeklina

Opečenu kožu morate što prijeo hladiti kako biste spriječili trajna oštećenja. Držite opeklinu ispod mlaza hladne vode. Ako nema vode u blizini, prislonite bilo koji hladan predmet. Nazovite Hitnu. Nastavite hladiti područje najmanje 10 minuta, ali ne dirajte opeklinu. Skinite sa sebe nakit i odjeću, osim ako se nalazi izravno na opeklini. Labavo je prekrijte prozirnom folijom ako ste u prilici. Poslužit će i čista plastična vrećica ili sterilna tkanina. Smanjite šok tako da noge podignete iznad razine srca.