SPAS ZA PACIJENTE NA RESPIRATORIMA? Kod onih kojima su davali ovaj lijek zabilježena je znatno niža smrtnost!

Lijekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi mogli bi pomoći u teškim slučajevima covida-19, pokazalo je istraživanje objavljeno u srijedu

Otkriće tima iz njujorške bolnice Mount Sinai moglo bi pomoći rješavanju velikog problema s kojim se susreću liječnici širom svijeta u liječenju oboljelih od koronavirusa – stvaranju ugrušaka koji kompliciraju teške oblike bolesti koje je ionako teško liječiti.

Tim je objavio da nastavlja istraživanja djelovanja antikoagulanata kako bi otkrio koji od njih i u kojoj dozi djeluje najbolje. “Pacijenti koji su primali antikoagulante bili su bolje od onih koji nisu”, kazao je dr. Valentin Fuster, ravnatelj Mount Sinai Heart za CNN.

Among sicker #coronavirus patients who were on ventilators in ICUs, 63% of those given anticoagulants survived versus 29% who did not get anticoagulants. https://t.co/k4nlss0rr3 — STAT (@statnews) May 6, 2020

Potencijalni spas za pacijente na respiratorima

“Već to ima implikacija. Ljude bi, vjerujem, trebalo liječiti antitrombocitnim lijekovima”, dodao je. Rezultati još nisu dovoljno jasni za nedvosmislene preporuke i tim napominje da je veća vjerojatnost da će se lijekovi protiv zgrušavanja krvi davati teže oboljelima od covida-19.

Fuster i njegov tim istraživanjem su obuhvatili više od 2700 pacijenata liječenih u Mount Sinaiju. Od ožujka nekim su pacijentima davani lijekovi protiv zgrušavanja. Tim je sustavno proučio jesu li ti lijekovi rezultirali različitim ishodom i utvrdili su da jesu – u slučaju pacijenata koji su bili na respiratorima.

Otkrili su da je 29 posto pacijenata na respiratorima, koji su dobili antikoagulante, umrlo u odnosu na 63 posto onih na respiratoru koji su umrli, a nisu primali lijekove protiv zgrušavanja.

“Naše otkriće sugerira da antikoagulansi mogu biti povezani s poboljšanim ishodima među pacijentima oboljelima od covida-19”, napisali su u radu objavljenom u časopisu Journal of the American College of Cardiology.

COVID-19 may increase blood clotting and blockage of brain blood vessels Early use of anticoagulants might help reduce the risk of blood clotting and stroke in patients with COVID-19. #covid19 #coronavirus #neurology #strokehttps://t.co/kOEB6H3VIa — Neuroscience News (@NeuroscienceNew) May 6, 2020

Virus izaziva stvaranje ugrušaka

Znanstvenici nisu uočili značajnije povećane izglede za važnu nuspojavu te terapije – probleme s pojačanim krvarenjem, kod onih koji su bili na antikoagulansima. Njihovo istraživanje pokazalo je da su pacijenti primali različite lijekove protiv zgrušavanja i u raznim dozama, pa će to pitanje trebati proučiti, dodaje Fuster.

Njegov će tim proučiti djelovanje i doze klasičnog lijeka heparina te jednog od novijih oralnih antikoagulanata dabigatrana na oboljele od covida-19. Fuster dodaje da je stvaranje ugrušaka važan faktor u letalnom ishodu oboljelih od covida-19. To počinje sa stvaranjem ugrušaka u plućima, potom bubrezima, srcu i na kraju u mozgu, kaže on.

Fuster želi proučiti i mogu li lijekovi protiv zgrušavanja djelovati kod vanbolničkih pacijenata s obzirom na to da se pojavljuju zabrinjavajući slučajevi moždanih udara kod osoba mlađih od 50 kod kojih ne bi trebao postojati rizik od udara, a naknadno je utvrđeno da su bili zaraženi koronavirusom.

Nije poznato zašto virus izaziva stvaranje ugrušaka, no moglo bi s raditi o nuspojavi teške upalne reakcije potaknute virusom.

