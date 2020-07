SNIŽAVA LI DISANJE KROZ MASKU RAZINU KISIKA U KRVI? Doktor napravio pokus i odgovorio na pitanje koje je diglo veliku frku

Nakon uvođenja mjere obveznoga nošenja maski u svim javnim prostorima, Hrvati su u strahu za svoje zdravlje tvrdeći da ispod toga zaštitnog sloja – ne mogu disati. Je li disanje kroz masku doista opasno, testirao je jedan liječnik iz Dublina.

Kako bi pokazao da nošenje maske ne snižava razine kisika u krvi, dr. Maitiu O Tuathail mjerio je što se događa s njegovom razinom kisika gomilajući maske na svojemu licu. Čak i kada je stavio šest maski jednu preko druge, uređaj nije pokazivao nikakve promjene. Svoju snimku objavio je prekjučer na Twitteru, a ona je u međuvremenu postala viralna.

Getting asked

“Does wearing a face mask lower your oxygen levels” repeatedly by patients today!

Based on what they are reading on social media

*Face coverings / masks don’t reduce your oxygen levels!*

I managed to get six face masks on + it had no effect on my oxygen levels! pic.twitter.com/qNKYa8pejx

— Maitiu O Tuathail (@DrZeroCraic) July 14, 2020