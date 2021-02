SMRTNOST OD COVIDA JE POČELA NAGLO PADATI, A ONDA… Pogledajte graf, sve će vam biti jasno

Od prvih mjeseci izbijanja pandemije koronavirusa poboljšana bolnička njega smanjila je stopu smrtnosti pacijenata smještenih na odjelima za intenzivnu skrb za više od trećine, no tempo zamijećenog napretka postupno se usporava i mogao bi stagnirati, rezultati su studije objavljeni u utorak u stručnome časopisu Anesthesia.

Smrtnost bolesnika s covidom-19 na odjelima intenzivne njege u listopadu je pala za 36 posto, pokazuju rezultati velike studije kojom je bilo obuhvaćeno više od 43.000 pacijenata iz nekoliko zemalja.

Prema prethodnoj analizi istih autora objavljenoj u srpnju, ukupni mortalitet bolesnika s covidom-19 na odjelima za intenzivnu skrb od kraja ožujka prošle godine smanjio se s gotovo 60 posto na 42 posto do kraja svibnja 2020.

Dvije studije, koje je, zajedno sa svojim britanskim kolegama proveo specijalist anesteziolog Tim Cook zapravo su “metaanalize” kompilacija nekoliko studija.

“Nakon što je naša prva metaanaliza provedena prošle godine ukazala na značajno smanjenje broja smrtnih ishoda na odjelima za intenzivnu skrb na kojima smo liječili oboljele od covida od ožujka do svibnja 2020., ažurirana analiza pokazala je da se pad stope smrtnosti između lipnja i listopada 2020. stabilizirao ili se izravnao”, kažu autori studije.

Koristili su podatke pedeset i dviju studija u kojima je sudjelovalo 43.128 pacijenata. Studije su stigle iz Europe, Sjeverne Amerike i Kine, odnosno regija uključenih i u prethodnu analizu, a u obzir su se uzela i izvješća s Bliskog istoka, Južne Azije i Australije.

