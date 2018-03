SLJEZOV ČAJ: Prirodan sastojak za rješavanje dišnih, probavnih i urinarnih tegoba

Jedan od najboljih sredstava za oblaganje sluznice koji se koristi od davnina.

Visok sadržaj sluzi koji se nalazi u bijelom sljezu je razlog zašto se on smatra jednim od najboljih sredstava za oblaganje sluznice. Izvorno ime mu je Althaea officinalis, što u prijevodu znači zdravlje, a to odmah upućuje na njegova zdravstvena svojstva.

Čaj od sljeza kao pomoć pri različitim tegobama

Glavna ljekovita tvar u sljezu je sluz ali i škrob, šećer, pektin, tanin i mineralne soli. Radi tog sastava može se koristiti za mnoge tegobe u tijelu i to kod različitih organa i tjelesnih sustava. Ujedno se smatra jednim od najboljih sredstava za oblaganje sluznice. Sluz u sljezu je sliske i mekane strukture pa prijanja na sluznicu štiteći je. Ta sluz je rastvorljiva u vodi i hidrolizom daje glukozu, galaktozu i ksilozu. Biljne sluzi lokalno djeluju na kožu i sluznicu i sprječavaju te ublažavaju sve vrste upala. Ovime se ublažavaju iritacije prilikom prehlada, upala grla i raznih viroza koje za posljedicu imaju napadanje sluznice. Iz tih razloga je sljez odlično prirodno rješenje kod dišnih, probavnih i urinarnih tegoba.

Kao i sirup od jaglaca, sljezov čaj je poznat po tome da smiruje suh nadraženi kašalj te olakšava iskašljavanje jer smanjuje spazam mišića dišnog sustava. Pomoći će u liječenju bolesti kao što su bronhitis, hripavac i upala pluća. Umanjit će i ubrzati oporavak ako dođe do promuklosti



Bijeli slijez je učinkovit u liječenju tegoba koje se tiču probave i probavnog trakta, kolitisa, proljeva, mučnine i povraćanja. Kod teškog i bolnog mokrenja usred upale ili neke druge zaraze, djelotvoran je u kombinaciji s kamilicom. Od njega se također mogu raditi sirupi i masti koje se koriste za liječenje kožnih tegoba – čireva, proširenih vena ali i za samu hidrataciju suhe i oštećene kože. Iz tog razloga se od ove biljke mogu pronaći razne kreme, losioni i paste za zube.

Čaj od sljeza odličan je za djecu jer će pomoći za otčepljivanje nosa. Uz to će kod djece pomoći s kašljem i ubrzati cjelokupni oporavak. Kod djece se sljezov čaj može koristiti za ispiranje usne šupljine te će pomoći u otapanju suhog sekreta i omogućiti bolji protok zraka i lakše disanje.

Mogu se koristiti korijen i list

Bijeli sljez je biljka trajnica i uglavnom raste u nizinama na vlažnom tlu. Cvate od lipnja do kolovoza kada se i bere, i to za vrijeme sušnih dana. Ljekoviti dijelovi biljke koji se mogu koristiti za stvaranje pripravaka su korijen, listovi i cvjetovi, dok se najviše koriste korijen i list. Osim što se u korijenu pojavljuje visoka razina sluzi i pektina, u listovima se nalazi mnogo flavonoida, minerala i skupoletina. Biljka raste u visinu do 150 centimetara, stabljika je cijela prekrivena bijelim putenastim dlakama i nije razgranata. Cvjetovi se nalaze na njegovim kratkim stapkama, a latice su jedva primjetne.

Ova biljka se bere kada ocvate, a korijen se prikuplja već u rano proljeće ili jesen. Tako da ovisno o tome za što ćete ga koristiti, tada ćete ga i brati. Sušenje i branje je vrlo jednostavno. Korijen se iskopa, očisti od trulih i nepotrebnih dijelova, pa se opere u vodi. Suši se na toplom zraku kao i list, a ako je pravilno osušen korijen će na prijelomu biti bijele boje. Ujedno, prašit će se prilikom prelamanja. Ako kupujete korijen slijeza također treba biti bijele boje nakon što se oguli.

Sljezov čaj dugo se ostavlja u vodi

Kako bi pripremili ovaj čaj trebat će vam oko 2 žlice korijena sljeza. Jednostavno prelijte biljku sa 2,5 dcl vode ali ona mora biti ili mlaka ili hladna, a ne vruća kao što je to običaj s ostalim čajevima. Nakon toga ga ostavite da stoji oko sat do dva kako bi se stvorila sluz. Nakon toga ga slobodno malo zagrijte, ali nikako do ključanja, i tada koristite. Možete ga zasladiti medom, limunom ili šećerom.