SJEĆATE SE ONE OSOBE KOJA VAM JE REKLA DA JAJA NISU DOBRA ZA ZDRAVLJE? Pokažite im ovo i fokusirajte se na druge stvari

Ranija istraživanja konzumacije jaja i bolesti bila su kontradiktorna

Ljudi koji pojedu jedno jaje dnevno nemaju ništa veće izglede za povišeni kolesterol, srčane ili moždane udare, ili prijevremenu smrt od onih koji rijetko jedu jaja, pokazuje velika studija.

“Ranija istraživanja konzumacije jaja i bolesti bila su kontradiktorna jer se u najvećem broju slučajeva radilo o malim istraživanjima koja nisu uključila ispitanike iz velikog broja zemalja”, kaže autor istraživanja Mahshid Dehghan s kanadskog sveučilišta McMaster u Hamiltonu.

Novim je istraživanjem obuhvaćeno 177.000 osoba iz 50 zemalja na šest kontinenata.

“Također je moguće da bi zdravstveni učinci jaja mogli ovisiti o ukupnoj prehrani te da bi utjecaj jaja ovisio o ukupnoj kvaliteti proteina u prehrani”, kazao je Dehghan za Reuters.

Jaja su primarni izvor kolesterola u prehrani, no sadrže i vrlo kvalitetne proteine i mnoge vitamine, navode znanstvenici u časopisu American Journal of Clinical Nutrition.

Studije koje su proučavale veze jaja i srčanih bolesti često su imale dvojake rezultate od kojih su neki ukazivali na to da jaja štite srce a drugi su sugerirali da visoki unos kolesterola iz jaja ili drugih namirnica povećava rizik od srčanih bolesti.

Dehghanov tim proučio je podatke ranijih istraživanja koja su pratila prehranu i zdravlje ispitanika.

Većina sudionika, oko 146.000 people, bila je obuhvaćena jednim istraživanjem tijekom deset godina i prosječna dob ispitanika na početku istraživanja bila je 51 godina, te dvije manje studije koje su pratile ljude oko pet godina.

Sveukupno 12.701 ispitanika je preminulo tijekom studija, a kod 13.658 zabilježeni su srčani udari. Pokazalo se da konzumiranje jaja ne utječe na rizike za to, kao ni na rizik pojave visokog kolesterola.

Najveća studija obuhvatila je ispitanike iz Azije i Afrike gdje ljudi konzumiraju obroke bogate ugljikohidratima u kojima je najmanja vjerojatnost da će jaja naštetiti zdravlju kardiovaskularnog sustava, kazao je Dehghan.

Način pripreme jaja mogao bi na to utjecati, no istraživanjem se to nije pokušalo utvrditi.

Američko društvo za zdravlje srca preporučuje do jednog jaja dnevno ili dva bjelanjka i to bez pripreme na masnoćama.

Dr. J. David Spence s kanadskog istraživačkog instituta Robarts kaže kako su mnogi ispitanici možda bili premladi da na njima konzumacija jaja ostavi traga.

“Zbog visokog rizika od kardiovaskularnih bolesti tijekom čitavog života, jedine osobe koje bi mogle mirno konzumirati žutanjak su one koje znaju da će mlade umrijeti od drugog uzroka”, kazao je Spence koji nije bio uključen u studiju.

Dokazi iz malih istraživanja pokazuju da povremeno konzumiranje jaja možda ne povećava rizik od srčanih bolesti ili smrti no još nije jasno što se događa uz konzumaciju više od sedam jaja tjedno, kaže dr. Luc Djousse iz Brigham and Women’s Hospital u Bostonu koji nije bio uključen u istraživanje.

On napominje da su zdrava prehrana, vježbanje, nepušenje i održavanje zdrave težine ključni za zdravo srce.

Umjesto da se fokusiraju na jaja ljudi trebaju razmišljati o sveukupno zdravoj prehrani koja uključuje voće i povrće, cjelovite žitarice, ribu, orašaste plodove te izbjegavanje pržene hrane, prerađenog mesa i gaziranih napitaka.

Ako ne patite od alergije tri do pet jaja tjedno može predstavljati izvor visoko vrijednih proteina posebno tamo gdje je sigurnost hrane problem, dodaje Djousse.