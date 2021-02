U proteklih mjesec dana vijesti o novim varijantama virusa SARS-CoV-2 pojavile su se širom svijeta: prvo u Ujedinjenome Kraljevstvu, zatim u Južnoj Africi i Brazilu, a sada su ti sojevi otkriveni u Sjedinjenim Američkim Državama.

Izvješća su uznemirujuća. Mnogi od nas napokon su se nadali boljim danima, zahvaljujući uvođenju cjepiva i blagom padu stope oboljenja u zemlji. Umjesto toga, stručnjaci za zarazne bolesti upozoravaju da će sljedećih šest do 14 tjedana možda biti “najmračnije” razdoblje pandemije ako ne budemo oprezni.

Vraćeni smo u razdoblje stvarne znanstvene nesigurnosti, ali to također nisu sve loše vijesti. Borite se da uopće shvatite što se događa? Niste jedini. Donosimo četiri uobičajena mita o varijantama bolesti Covid-19 i nekoliko detalja o onome što zasad znamo (a i ne znamo).

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objasnili su da se virusi neprestano mijenjaju mutacijom te da se očekuje pojava novih inačica virusa. Od početka pandemije, zdravstveni stručnjaci bili su itekako spremni za razvoj i širenje novih sojeva.

“Varijante nisu neočekivane”, rekla je Priya Soni, dječja specijalistica za zarazne bolesti. Dodala je kako se čini da koronavirus zapravo mutira sporije nego ostali virusi, uključujući i onaj koji izaziva sezonsku gripu.

Međutim, činjenica da su se ove varijante brzo proširile sugerira da su one postojale i prije nego što su ih zdravstveni stručnjaci detektirali. To je dijelom i zato što se premalo sekvencioniralo. CDC piše da se čini kako je soj otkriven u Južnoj Africi bio prisutan čak mjesecima prije nego što se o njemu počelo izvještavati.

There's a lot of misinformation about the strains from the U.K., South Africa and Brazil. Here's what you need to know. https://t.co/GbjbGaEEkk

— HuffPost (@HuffPost) January 29, 2021