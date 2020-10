SIMPTOMI COVIDA-19 SE NAJČEŠĆE JAVLJAJU OVIM REDOSLIJEDOM: Samo jedan ključni detalj razlikuje ovaj virus od gripe

Istraživanje sa Sveučilišta Južne Kalifornije uspjelo je utvrditi da simptomi Covida-19 često započinju određenim redoslijedom. Ovo otkriće može pomoći zaraženima koronavirusom da se izoliraju i na vrijeme počnu liječiti, što bi moglo značajno poboljšati ishode pacijenata.

Simptomi poput temperature i kašlja slični su kod brojnih bolesti, uključujući sezonsku gripu. Kako se još uvijek borimo s epidemijom, a sezona gripe je pred vratima, važnije je nego ikad da znamo prepoznati od čega zapravo bolujemo.

“Ovo je posebno važno znati kada se preklapaju ciklusi bolesti poput gripe, koja se javlja u isto vrijeme dok traje epidemije Covida-19”, kazao je dr. Peter Kuhn, jedan od autora studije i profesor medicine, biomedicinskog inženjerstva, zrakoplovstva te svemira i strojarstva.

Kako bi predvidjeli redoslijed simptoma, istraživači su analizirali stope incidencije simptoma koje je prikupila Svjetska zdravstvena organizacija kod više od 55.000 oboljelih od Covida u Kini. Također su pogledali skup podataka prikupljen na gotovo 1100 slučajeva koje je, između prosinca i siječnja, prikupila stručna skupina za medicinsko liječenje Covida u Kini.

“Redoslijed simptoma je važan. Znanje da svaka bolest napreduje različito znači da liječnici mogu prije utvrditi ima li netko Covid ili neku drugu bolest, što liječnicima pomaže da donesu bolje odluke”, izjavio je Joseph Larsen, vodeći autor studije.

