SAVJETI STRUČNJAKA: Zašto biste trebali skinuti prstenje i sat dok traje pandemija koronavirusa

Stručnjaci upozoravaju da su prstenje i satovi prave male zamke za zdravlje i dobru higijenu

Već i ptice na grani znaju da je za prevenciju koronavirusa najvažnije pranje ruku sa sapunom (barem 20 sekundi) i da rukama ne dodirujemo lice.

No, američki stručnjaci imaju jedno važno upozorenje za sve one koji nose prstenje i satove.

U istraživanju provedenom prije dvije godine na Sveučilištu u Georgiji znanstvenici su dokazali da su zdravstveni radnici koji su nosili prstenje lakše prenosili bolest. Naime, na tom su području bakterije “sigurne” te se mogu nakupljati u velikim količinama. Dakle, takvi su pojedinci imali “prljavije” ruke u odnosu na one bez prstena.

Dezinficijens za ruke također može biti manje učinkovit ako nosite prstenje. Studija iz 2003. pokazala je da su medicinske sestre koje su nosile prstene nakon korištenja dezinficijensa imale više bakterija na svojim rukama u usporedbi s kolegicama koje ih ne nose i koje su slijedile iste higijenske procedure.

Perite i prstene

Nije dovoljno skinuti prsten ili sat i oprati ruke, već trebate oprati i sam nakit.

“Ako su prsteni kontaminirani i stavite ih na ruku nakon pranja, ponovno ste zaprljali ruke. Ako ih nećete dezinficirati, ne biste ih trebali skidati i stavljati ponovno na prste”, kazala je profesorica Lucy Wilson za Huffington Post.

Ako se baš ne možete odvojiti od svog nakita, operite ih u toploj vodi sa sapunom kako bi ih dezinficirali bez straha od oštećenja (što bi se moglo dogoditi ako koristite dezinficijense).

U slučaju pandemije koronavirusa bolje je spriječiti nego liječiti, stoga je najbolja opcija na neko vrijeme spremiti prstene i satove na sigurno.