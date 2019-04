RIJEŠITE OVIH PAR JEDNOSTAVNIH TESTOVA I DOZNAJTE KOLIKO JE STARO VAŠE TIJELO: Biološka dob bi vas mogla šokirati

Star si koliko se osjećaš nije samo uzrečica

Izreka “Vježbaj pi*da ti materina” proslavila je prilično vitalnog umirovljenika. Voljeli ga ili ne, mislili da je deda Toni potpuno neopravdano postao zvijezda ili ne, bio je u pravu. Vježbanje će vas pomladiti i to prilično očito.

‘VJEŽBAJ PI*DA TI MATERINA’: Znanstvenici dokazali da tjelovježba smanjuje rizik od razvoja depresije

A nekoliko jednostavnih testova može pokazati ne samo kolika je vaše tijelo stvarno staro nego i na čemu biste možda trebali poraditi.

Štipanje kože

Palcem i kažiprstom pritisnite kožu na gornjoj strani šake (dok je dlan ispružen), i držite ju nekih 5,6 sekundi. Mjerite koliko je potrebno da se koža vrati u početno stanje.

Što je dulje potrebno, to je vaša koža starija. Na elastičnost kože utječe niz faktora – od hidratacije i korištenja krema do pušenja, lijekoca, ili stalnog izlaganja nepovoljnim uvjetima (od rada u polju, s kemikalijama, morem, do školske krede).

Ravnoteža

Za ovo ćete trebati pomoć prijatelja, čisto za slučaj da vas ulovi ako padate. Stanite bosi, na ravnu stabilnu površinu, Zažmirite i dignite jednu nogu nekih 5-10 centimetara od poda. Prijatelj bi trebao mjeriti koliko možete tako stajati a da ne otvorite oči ili da ne počnete lelujati ili posrtati. Ponovite mjerenje tri puta na svakoj nogi i izračunajte prosjek.

Fleksibilnost

Što je veći raspon vaših pokreta, zglobovi su vam mlađi. Prije ovog mjerenja dobro je zagrijati se, recimo žustrim hodanjem, i naravno, ne naprežite previše kod ove vježbe kako se ne biste ozlijedili.

Sjednite na pod i raširite noge. stavite na pod metar, ( najbolje krojački) tako da je 0 kod prepona, a noge (bez savijanja) raširite tako da su pete poravnate s 38. centimetrom.

Ispružite ruke uz vrpcu, dokle možete i zabilježite do kuda su vam ruke došle

Vid

Prislonite jedan kraj ravnala uz obraz, ispod oka tako da je paralelno s podom. Uz njeda držite posjetnicu (najbolje neku koja vam nije poznata). Pokušajte čitati riječi na posjetnici. Privlačite posjetnicu dokle god možete čitati slova, odnosno dok vam riječi ne postanu mutne. Što bliže možete čitati, to su vam oči u boljoj formi

Visina

Ovo je krajnje jednostavno – mjerite visini svaki dan da vidite smanjujete li se ili rastete. Ako mislite da vam se visina ne mijenja zato što ste odrasli, varate se – već tijekom dana ljudi se znaju smanjiti za centimetar, dva, a tijekom vremena to može biti dobar znak držite li se i sjedite li ispravno, vježbate li….

I kol’ko na kraju imam godina?

Za konačni rezultat uzmite rezultate svih tekstova (osim visine) i izračunajte prosjek. No mnogo korisnije od brojke koju dobijete su rješenja pojedinog testa jer vam otkrivaju trebate li se možda više razgibavati, posjetiti okulista, više brinuti o koži…