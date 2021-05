REVOLUCIJA U MEDICINI, OTKRIVEN LIJEK ZA SLJEPOĆU? Slijepom čovjeku uspjeli vratiti vid obećavajućom novom terapijom!

Slijepac koji je mogao opaziti samo mali djelić svjetlosti, sada može opažati oblike zahvaljujući genskoj terapiji i posebnim naočalama, piše LiveScience.

Naime, muškarcu je prije 40 godina dijagnosticirano stanje zvano retinis pigmentosa, kada je imao 18 godina, stoji u izvješću koji je u ponedjeljak objavljen u časopisu Nature Medicine. Ljudi s tom bolesti mrežnice nose neispravne gene koji zbog mnogih mutacija uzrokuju raspadanje stanica osjetljivih na svjetlost na stražnjem dijelu oka.

Ti geni obično šifriraju funkcionalne proteine u mrežnice, ali umjesto toga ne uspijevaju ih stvoriti ili stvaraju neispravne proteine ili proizvode tvari koje izravno oštećuju tkivo mrežnice. Retinis pigmentosa pogađa otprilike jednu na 4000 osoba, a ponekad može dovesti do potpune sljepoće, kao što se dogodilo u slučaju 58-godišnjeg pacijenta iz nove studije.

Pokušavajući izliječiti njegov gubitak vida, znanstvenici su u modificirani virus umetnuli gene koji kodiraju protein osjetljiv na svjetlost, a zatim su mu ubrizgali genetski uređene virusne vektore u jedno oko. Protein, nazvan ChrimsonR, izmijenjena je verzija proteina osjetljivog na svjetlost koji se nalazi u jednostaničnim algama i koji im omogućava da pronađu i kreću se prema svjetlosti.

