PSIHOAKTIVNI SASTOJCI U VAŠOJ OKOLINI: Hrana u vašoj kuhinji od koje možete dobiti halucinacije

Vrebaju u vašem frižideru, kuhinjskom ormariću ili smočnici, naizgled bezopasni sastojci čijom konzumacijom možete dobiti halucinacije.

Prvo jedno upozorenje – ne možemo vam preporučiti da se stvarno pokušate drogirati nekom od ove hrane. Baš kao bilo kakvo pretjerano konzumiranje, poput uzimanje prevelikih količina lijekova, i ovo može biti izuzetno opasno, jer većina ove hrane može imati i neke vrlo neugodne popratne pojave, piše IFLScience. Drugim riječima – ne pokušavajte ovo kod kuće!

Raženi kruh

Omiljeni izbor pobornika zdrave prehrane, raženi kruh skriva psihodeličnu tajnu. Naime, zrnje raži posebno je sklono zarazi gljivicama po imenu ražene glavice (ergot), iz kojih je i po prvi put sintetiziran LSD. To znači da bi vas konzumacija zaraženog raženog kruha mogla poslati na halucinogeni trip. Smatra se kako je trovanje raženom glavicom bilo relativno često tijekom povijesti, posebno u zapadnoj Europi tijekom Srednjeg vijeka.

No osim halucinacija, drugi simptomi trovanja raženom glavicom definitivno nisu zabavni. Bolni mišićni grčevi, razarajuće glavobolje, povraćanje i proljev.



Čili papričice

Fanovi crtića Simpsoni možda će se sjetiti epizode u kojoj Homer jede ‘nemilosrdnu papričicu Quetzalacatenanga’, koju su uzgojili štićenici ustanove za mentalno oboljele duboko u džungli Gvatemale. Toliko je bila ljuta da je jadni Homer halucinirao nadrealni svijet oko sebe. Iako vi vjerojatno nećete naići na kojota koji govori glasom Johnnya Casha, istina je i da i vi možete halucinirati. Postoje i anegdotalni dokazi da i izrazito ljuti curry isto dovodi do halucinogenih iskustava.

Same čili papričice ne sadrže psihoaktivne sastojke i halucinacije nastale konzumacijom čilija još nisu najbolje istražene, no smatra se kako su one posljedica mješavine panike nastale zbog boli i navalom endorfina, hormona koji dovodi do osjećaja sreće. No nakon kratkotrajnog tripa dolazi psovanje, suzenje očiju, znojenje, proljev, gušenje i povraćanje.

Sjemenke maka

Morfij, heroin i još nekoliko jakih analgetika sintetiziraju se od začina kojeg obično nalazite u makovnjači – sjemenki maka. Štoviše, ako se najedete dovoljno makovnjače čak možete i pasti na testiranju za konzumaciju droge.

Potencijalna jačina maka ovisi o vrsti. Jadno od najjačih je sjemenje španjolskog maka, koji u svojoj težini sadrži oko 0.025 postotka morfija. To znači da ako pojedete oko 40 grama sjemenja, to bi bilo oko 10 miligrama morfija, što bi bilo vjerojatno dovoljno da osjetite njegov učinak.

Ribe

Postoje brojne ribe za koje se tvrdi da sadrže halucinogena svojstva. Najpoznatija je salpa, vrsta ljuskavke koju se lovi u istočnom Atlantiku i Sredozemlju.

Kako je jedan medicinski slučaj objasnio, dva su čovjeka iskusili brojne vizualne i audio halucinacije nekoliko sati nakon što su pojeli salpu u restoranu. Znanstvenici nisu 100 posto sigurni što je prouzročilo te halucinacije, iako neki smatraju da bi one mogle imati veze s toksinima iz makroalgi nakupljenih u mesu ribe.

Kofein

Bez obzira radilo se o kavi, čaju ili energetskom napitku, ako konzumirate previše kofeina mogli biste na trenutak izgubiti kontakt sa stvarnosti. Studija iz 2009. pokazala je kako teški konzumenti (sedam ili više šalica dnevno) pića s koferinom imaju veće šanse hlucinirati ili osjetiti prisutnost mrtvih. No druga interpretacija rezultata studije ukazuje na mogućnost da ljudi skloniji halucinacijama možda češće piju kavu kako bi se ‘razbudili’.

Kofein je najšire konzumirana psihoaktivna droga, no nije zabilježen niti jedan trip prouzrokovan njime. To je zato što počnete patiti od dosta gadne drhtavice, tjeskobe, proljeva i gubitka svijesti i prije nego što konzumirate dovoljno kofeina da biste mogli osjetiti i psihoaktivna svojstva.